ÜLKÜCÜLER ‘DEVLET’İNİN YANINDADIR

13 Mart, 2017

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MEHMET GÜZEL/ERHAN KOLOĞLU

STUTTGART- Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin ve beraberindeki heyet Stuttgart Ülkü Ocağı’nda düzenlenen kahvaltı programında dava arkadaşlarıyla biraraya geldi. Katılımın yoğun olduğu toplantıda konuşan Çetin, katılımlarından dolayı teşekkür etti ve ülkenin zor dönemden geçtiği bugünlerde ülkücüler olarak Türkiye’nin yararına olacak her türlü etkinlikte olacaklarını söyledi.

TEMELİMİZDE HARAM YOK

“FETÖ terör örgütünü ilk teşhis eden ve hükümeti uyaran genel başkanımız Devlet Bahçeli’dir” diyen Cemal Çetin, ülkücüleri bölmeye çalıştıklarını iddia etti ve ekledi “Tahriklere kapılmayın, uydurma haberlere inanmayın. Gerçek ülkücüler bölünmez kimsenin bölmeye gücü yetmez” dedi. Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Çetin; “Yargı, sağlık, ordu, eğitim kısacası her kurum işgal edilmiş. Oynanan oyunları, yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamak zorunda değiliz. Teşkilatımızın temelinde haram yok. Kimse, MHP’nin ve Ülkü ocaklarınınn alternatifi olamaz. 15 Temmuzdan sonraki duruma bakacak olursak eğer; ülkücüler sorumluluğunu yerine getiriyor.

CUNTA ANAYASASI

Referandum milletin tercihini yapacağı bir oylamadır. Gerekli anayasal değişiklikler yapılmazsa eğer, 15 Temmuzdan daha büyük tehlikeler bizi bekliyordu. 1982 anayasası bir cunta anayasasıdır. Her helen iktidar şikayetci oldu. Her gelenin yaptığı küçük değişikliklerle yamalı bohçaya döndü. Türkiye’de güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı ile başbakanın çekişmesi yıllarca sürdü. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı hükümetiyle işler daha da kolay yürüyecek. Vatana, millete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bakanlarımızın Avrupa ülkelerinde karşılaştığı muamele kabul edilebilir değildir. Ülkücüleri AK Parti’ye sakip çıkıyor diye suçluyorlar. Bakan, bugün AK Partili yarın ise Milliyetçi Hareket Partili veya başka bir partiden olur. Bakan, Türkiye’nin bakanıdır. Elbetteki demokratik haklarla bakanlarımıza sahip çıkacağız. Akıllı olacağız, dirayetli olacağız. Oyumuz Türkiye için EVET’tir. Devlet için EVET’tir. Gelecek için EVET’tir” dedi.

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