ÜLKÜCÜLER EVET İÇİN ÇALIŞACAK

14 Mart, 2017

YÜKSEL ÜRET

MÜNİH – Bavyera ikinci Bölge Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Münih Türk Eğitim ocağımızın 18. Dönem olağan Kongresi Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol ve yardımcısı Sedat Kart’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongre’ye Bavyera ikinci Bölge Başkanımız Erhan Daşcı, Almanya Türk Federasyon Genel İdare Kurulu Üyeleri Sayın Uğur Sümer, Hayrettin Şişman, Augsburg Türk İslam Kültür Ocağı Başkanı Sayın Erhan Arslan ve Münih Ocağımızın üyeleri katıldılar. Kongre Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Alman Milli Marşı sonrası topluca okunan İstiklal Marşı ile başladı. Kongre yönetimi için teklif edilen Divan kuruluna ATF Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sedat Kart, bölge başkanı Sayın Erhan Daşcı, Augsburg Türk İslam Kültür Ocağımızın Başkanı Sayın Erhan Arslan oy birliği ile kabul edildiler.

Divan Başkanı, gösterilen teveccühe teşekkür ederek gündemin diğer maddelerini uygulamaya koydu. Dernek Başkanımız Engin Uyguntürk’e söz verildi. Uyguntürk açılış konuşmasında, faaliyet döneminde desteğini esirgemeyen ülküdaşlarımıza, Gençlik Kollarına ve dernek mensuplarına şükranlarını ifade ederek ve yeni seçilecek başkan ve yönetimine de aynı ilgi ve desteğin gösterileceğine inandığını belirtti. “sıkıntılı bir dönemde görev ifa eden yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Faaliyet, Muhasebe ve Denetleme kurulu raporları okunarak üyeler tarafından ibra edildi. Yeni Faaliyet döneminin Başkan ve yönetim kurulları için seçimler yapıldı. Engin Uyguntürk tekrar dernek başkanlığına teklif edilerek oy birliği ile kabul edildi. Kongre sonunda yeni göreve seçilen başkan teşekkür konuşması yaptı. Kongre gündemin son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünde söz alan ülküdaşlarımız, yeni göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar dilerken, bayrağı devreden ülküdaşlara zor bir dönemde birlik ve beraberlik içerisinde yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

SONUNA KADAR EVET

Almanya Türk Federasyonu Genel Başkan Şentürk Doğruyol, Münih Türk Eğitim Merkezi genel kuruluna Almanya ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Genel Başkan Sayın Şentürk Doğruyol, Almanya Türk Federasyon kurulduğu günden bu yana, Başbuğumuzun yolunda kararlı ve azimle mücadelesini her türlü engellemelere rağmen azimle sürdürmekte olup, Türk Milliyetçilerinin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin sonunda kadar yanında ve emrinde olduğunu ifade etti. ATF Genel Başkanı, yapmış olduğu konuşmasında, derneklerimizin gündemine dair değerlendirmeleri önemli yer tuttu. “Referandum süreci malum olduğu üzere 27 Marta başlayarak 9 Nisan’a kadar sürecektir. Öncelikle Anayasayı değiştirecek olan aziz Türk milletidir. 27 Marta başlayarak 9 Nisan’a kadar sürecek olan Halk oylaması ile asıl görevi milletimize arz edilmiş olmaktadır. Şu andan itibaren artık son söz milletimizindir, karar milletimizindir. Doğru olanı Milletimiz kendisi karar verecektir. Bu süreçte teşkilatlarımızın azami dikkat göstermesi gereken esas husus birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve ülküdaşlık hukukunun zarar almadan hatta pekiştirerek, sağlamlaştırılması olmalıdır. Birlik ve beraberliğimizi kıskananlar, ülküdaşlığımızı kaldıramayanlar yine hesap yapmakta, çeşitli senaryolarla çirkin yüzlerini bir kez daha göstermektedirler. Temsil ettiğimiz teşkilatların yarım asra yakın bir geçmişi kültürü ve uygulamaları vardır. Yasalar çerçevesinde kurulan her kurum ve kuruluşların temsil organları bellidir. Münih Türk Eğitim Ocağı kendi kararlarını bu gün burada kongremizde sizlerin yetki verdiğiniz Ülküdaşlarımız Temsil Eder ve kararlarını kendisi alır. Uluslararası toplumun gözleri önünde, demokratik ve insani mirasın yok sayılması pahasına kadın bakanımız Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülmesini üzülerek seyrettik. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bir bakanının cebren yolunu kesmek, vatan toprağı sayılan diplomatik misyonumuza ulaşmasını engellemek kaba ve kabul edilemez. Bu kepazeliğin kınanması demokrasi ve insan haklarına saygısı olan her insanı ortak sorumluluğudur. Bu tavırlarla Avrupa’da düşünce ve ifade özgürlüğüne, insani ve vicdani taleplere izleri uzun seneler çıkmayacak kara bir leke sürülmüştür. Anayasa Referandumu kapsamında vatandaşlarımızı bilgilendirme ve 18 maddelik anayasal değişikliklerle ilgili bakan veya milletvekilleri tarafından aydınlatıcı açıklamalar yapılma gayesi Avrupa ülkelerini her nedense aşırılığa itmiş, kendi temel ilkeleri olan ifade özgürlüğü başta olmak üzere tüm Avrupa değerlerini alaşağı etmiştir. İnsanlar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hukuk ve demokratik sınırlar içerisinde siyasi partilerin temsilcilerinin kendilerini ifade etmeleri

Görünen odur ki artık her şey ayan beyan ortadadır. Kimlerin niçin evet veya hayır kampanyaları yaptığı, kimler kimlerle beraber olduğu artık çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ülkücüler Evet tercihi asla şahsa veya partiye değil, Türkiye’ye evettir. Başlattığımız bu kampanya, EVET, yine EVET, bir kez daha EVET Sonuna kadar Devlet, ebediyete kadar Millet anlayışı cumhuriyet için Evet geleceğimiz için Evet olarak anlamalı ve anlaşılmalıdır” dedi. Gündeme dair konuşması ilgiyle takip edilen Genel Başkanı Sayın Şentürk Doğruyol, sözlerine Ne Mutlu Türküm diyerek alkışlar arasında tamamladı

