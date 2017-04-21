Ulm’lüler eğlenceye doydu

21 Nisan, 2017

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Mustafa Karaman

ULM- Yıllardır halk oyunları alanında kendisinden sıkça söz ettiren ve kısa adı UTHOT olan Ulm Türk Halk Oyunları Topluluğu, Ulm’da muhteşem bir Kültür ve Eğlence Gecesi düzenledi. UTHOT’un oyuncu ve mensuplarıyla yakınlarının yanısıra Türk kültürüne düşkün kişilerin de katıldığı geceye kardeş kuruluş olan Stuttgart Türk Halk Oyunları Topluluğu SUTHOT’tan da bazı müzisyen ve oyuncular katıldı. UTHOT’un yöneticisi Ayşe Büyüktatlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan gecede başlangıçta konuklara Necla Demirci’nin hazırlamış olduğu geleneksel mercimek çorbası ikram edildi. UTHOT Çocuklar Grubu’nun yabancı oyunlardan oluşan gösterisi ve canlı müzik eşliğindeki Türk Halk Oyunları gösterisi misafirlerce ayakta alkışlandı. Türk Sanat Müziği sanatçısı Ufuk Ülker, kemani Ali İhsan Topçu eşliğinde söylediği güzel parçalarla konukları adeta mest etti. UTHOT Gençler ve Yetişkinler Grubu’nun sunmuş olduğu Ege ve Adana oyunları konuklar tarafından ilgiyle izlendi. Enver Serdar’ın bağlama çalarak eşlik ettiği UTHOT oyuncularından Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Gülcü’nün söylediği türküler geceye ayrı bir renk kattı. Yaklaşık 10 yıl önce Ulm’da ilk Türk Halk Oyunları çalışmalarını başlatmış olan Mustafa Harman, UTHOT’un genç oyunlarıyla birlikte Nasrettin Hoca’dan skeçler sundu. Deniz ve Ahmet Sönmez çifti karşılıklı olarak oynayarak, konuklara Harmandalı oyununu sundular.

UTHOT’un halk oyunu eğitmeni Aykut Dalgıç davul ile Stuttgart SUTHOT’un mensuplarından müzik üstadı Ahmet Etçi org, bağlama ve kabak kemanı ile ve konuk müzisyen Enver Serdar bağlama ile canlı müzik yaparak konukları adeta coşturdular. Konuklar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendililer. UTHOT’un halk oyunları eğitmeni Yeşim ve Aykut Dalkılıç, “UTHOT’taki halk oyunları çalışmalarımızda kapımız 7’den 70’e herkese açıktır. 7’den 70’e herkese ülkemiz halk oyunlarını öğretmeye hazırız.” dedi. Geceye katılan Alman misafirler böyle iyi organize edilmiş, böylesine nezih bir ortamdan çok büyük bir memnuniyet duyduk ve keyif aldık diyerek takdir ve görüşlerini dile getirdiler. Gece’nin kapanışında UTHOT’un yöneticisi Ayşe Büyüktatlı gecede çalışan, katkıları olan ve de katılan tüm herkese teşekkür etti.

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