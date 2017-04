ÜMİTSPOR’DAN MANGAL KEYFİ

30 Nisan, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

MAASMECHELEN – Belçika’nın Limburg eyaletinde resmi 3. Amatör kümede mücadele veren Ümitspor kulübü tarafından düzenlenen mangal partisine taraftarlar, futbolcular, yönetim kurulu ve sporseverler hazır bulundular. 500’nün üzerine katılımın gerçekleştiği mangal partisine Maasmechelen belediye meclis üyeleri, encümenleri de katılarak Ümitspor’u destek verdiler. Havaların elverişli olması nedeniyle mangal partisine beklenenin üstünde katılım olması Ümitspor kulübün yüzünü güldürdü. Ümitspor Kulübü Başkanı Erdal Kalemkuş ve başarılı antrenörü Erol Aygören mangal partisine katılanlara yakından ilgi göstererek samimi bir ortamda Ümitspor’un kulübünün başarısının, “birlik ve beraberlik” içinde geçtiğini dile getirdiler. Maasmechelen Belediyesinin onaylamış olduğu Ümitspor’un “Kantin Projesini” kaba inşaatın bittiği ve geriye kalan çalışmaların devam ettiğini belirten Ümitspor Kulübü Başkanı Erdal Kalemkuş, “Maasmechelen Türk toplumu olarak daha iyi yerlere laikiz. Daha iyi yerlere laik olduğumuzu göre de bu yönde birer birer adım atmaktayız ve bu yönde caba sarf etmekteyiz. Yeni binamızın masrafının 450 bin Euro civarında tutacağını bekliyoruz. Yeni binamız 310 metre kara olacak. İçinde mutfak bölümü ve mescit bölümü de yer alacak. Bina içinde yeni lokalimizin olacağı gibi üst katta soyunma odaları da yer alacak. Sözün kısası çok iyi olacak. Bugün düzenlediğimiz mangal partimiz ile elde edilen gelirin inşaatı devam eden tesislerimiz için kullanılacaktır. Her yıl geleneksel halde düzenlediğimiz mangal partisini ilgi gösteren Türk vatandaşların yanı sıra diğer milletleri de teşekkür ediyoruz” dedi. Ümitspor’un başarılı antrenörü Erol Aygören, “Sezonu tam iyi başladık demek yalan olur. Son haftalarda üst üste aldığımız puanlarla grubumuzda şampiyonluk için iddialı takımları arasında yer almaya başladık. Fakat tekrar puan kaybedince şampiyonluk iddiamızı kaybettik. Oynadığımız son maçı kazandığımız takdirde Play Off yükselme grubuna kalmaya hak ediyorduk. Maalesef kendi saha ve taraftarımız önünde 1-1 berabere kaldık ve Play Off yükselme grubunda mücadele verme hakkını kaybettik. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve yöneticilerimizi bir kez daha teşekkür ediyorum. Futbolcularım ellerinden gelen gayreti sarf ettiler. Olmayınca olmuyor inşallah gelecek sezon şampiyonluğu oynayacak bir kadro oluşturmuş oluruz. Bugün burada mangal partimize katılarak kulübümüzü maddi kaynak sağlayanlara teşekkür ederiz. Bugün burada Faslısı, İtalyan’ı, Belçikalı ve Türk vatandaşı hep birlikte Ümitspor’un kulübümüzün başarısı için kenetlenmiş durumda” dedi

