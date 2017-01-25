ÜNİVERSİTE İSTEYEN GENÇLER DİKKAT…

25 Ocak, 2017

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN GENÇLERE BÜYÜK İMKAN

Türkiye’nin en eski, en büyük yüksek öğretim kurumu ve dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan İstanbul Üniversitesi uluslararası akademik işbirliğine büyük önem veriyor ve dünyanın önemli ülkelerinin neredeyse tamamında yabancı uyruklu öğrenciler için beş ayrı dilde bir üniversiteye giriş sınavı düzenliyor. Bu sınavın sağladığı olanaklardan biri de, adayların bu sınavdan aldıkları puanla yalnızca İstanbul Üniversitesi’nde değil, Türkiye’deki çok sayıda başka üniversite de öğrenim görebilmeleri.

Şimdiye kadar Hamburg’da bu sınav düzenlenmiyordu. Bu yıldan itibaren Hamburg da sınav şehirleri listesine alındı. Böylece Kuzey Almanya’dan ve Danimarka’dan bu sınava katılmak isteyenlere ulaşım kolaylığı sağlanmış oldu. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere İstanbul Üniversitesi’nin web sayfasından ulaşabilirsiniz: http://yos.istanbul.edu.tr/tr/content/basvuru/genel-bilgiler

Facebook sayfası: https://www.facebook.com/iuyos/

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