Usmed Avrupa başkanını seçti

16 August, 2017

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Uluslar Sosyal Medya Derneği (USMED) Avrupa başkanını seçti. Son yıllarda Avrupa’da adını sıkça duyduğumuz Gazeteci Yazar Mehmet Ardıç Uluslararası Sosyal Medya derneği (USMED) Avrupa başkanlığına getirildi. Ardıç sosyal sorumluluk projelerine olan desteği ve sorumluluğu ile tanınıyor.

Kurulduğu ilk günden itibaren yaptığı nitelikli işlerle kendinden sıkça bahsettiren USMED Genel Başkanı Said ERCAN yönetim kurulu seçimlerinde tekrar büyük bir destekle seçilmesinin ardından yeni yönetim kurulunu açıkladı.

Usmed Ülke içinde olduğu gibi ülke dışındada bir çok farklı ülkede sosyal medya çalışmalarını sürdürmekte, bu bağlamda alanında bir çok uzman kişi belirleyen Usmed farklı coğrafyalarda bünyesinde çalışacak kişilerin atamasını gerçekleştirdi.

Bir çok ülkede görevlendirmeler yapan Usmed’in görevlendirmelerinde dikkat çeken isimlerden birtaneside tüm Avrupa’yı kapsayan Avrupa bölge başkanlığı, USMED’ in Avrupa Başkanlığı’na getirdiği isim gazeteci- yazar Mehmet Ardıç.

Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken gazeteci Mehmet Ardıç, yaptığı çarpıcı açıklamalarla tanınan simalar arasında.

Ardıç, görev yaptığı bir çok sivil toplum kuruluşunda ilklere imza atmayı başaran isimlerden.

Göreve getirilmesinin ardından Ardıç Uluslararası sosyal medya derneği Usmed’in vizyon ve misyonu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Misyonumuz

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) olarak misyonumuz;

Türkiye’de sosyal medya, dijital medya ve mobil medya kullanıcısı olan şahıs ve kuruluşları temsil etmek

Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında faaliyet gösteren şahıs ve kuruluşları dernek çatısı altında toplamak

Sosyal medya, dijital medya ve mobil medya alanında şahıs ve kuruluşların faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapmak

Sosyal medya, dijital medya ve mobil medyada yer alan veya yer almak isteyen kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin sosyal medya, dijital medya ve mobil medya yönetimini ve planlamasını yapmak. Üyeler arasından bu vasfa haiz kişileri seçerek bu iş için yönlendirmek

Şahıs ve kuruluşların sosyal medyayı daha aktif kullanması için çalışmalar yapar. Sosyal medya kamuoyu araştırmaları yaptırır. Bu doğrultuda akademik ve bağımsız çalışma grupları oluşturur, var olanları desteklemek

Şahıs ve kuruluşların sosyal medya alanındaki dayanışma ve işbirliklerini desteklemek, teşvik etmek

Türkiye’de ve dünyadaki sosyal medya kalitesinin yükselmesi için aktif faaliyet göstermek

Yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirmektir.

Vizyonumuz

Derneğin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak

Sosyal medya kullanıcıları için ders, kurs, seminer, konferans, panel, oturum gibi faaliyetler düzenlemek

Üyeler arasındaki sosyla ilişkileri gerçekleştirmek için; yemekli toplantılar, konser, sergi, tiyatro, spor, gezi ve sinema gibi etkinlikler düzenlemek ve üyelerin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak

Gereklilik halinde konusunun yönetim kurulunun belirleyeceği alanlarda gece, belgesel, anma toplantıları, sinema gösterimi, seminer, konferans ve söyleşi gibi etkinlikler düzenlemek

Sosyal medya alanında matbu ve dijital yayınlar çıkarmak

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin talep etmesi halinde dernek davalara bilirkişi gönderebilir

Dernek amacının toplumda gelişmesi için gerçek ve tüzel kişilerle, resmi ve özel kurumlarla ortak çalışmalar yapar

Sosyal Medya, Dijital Medya ve Mobil Medya ile ilgili araştırmalar yapmak ve yayınlamak, medya sektöründeki yerini belirlemek ve bunun tanıtımı yapmak

Sosyal medya güvenliği, sosyal medya etiği vb. konularda çeşitli seminerler ve aydınlatıcı çalışmalar yapmak

Son günlerde Avrupa’da yayılan İslamofobya ve ırkçılığa yönelik USMED platformunun yönetimine tecrübeli isimleri ataması sosyal medya uzmanlarının geleceğe yönelik pozitif mesaj verdiğini gösterdi.

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