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20 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin

PFORZHEİM/KELTERN- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ”Euro Cup” D Grubu’ndaki ilk maçını deplasmanda Alman takımı Rutronik Stars Keltern’ni, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla devirdi. 76 – 62. Keltern Speilteringhalle salonundaki, Karşılaşmanın ilk periyodunu 23-18 bitiren YDÜ, soyunma odasına 41-31 önde gitti. Bir Avuç Türk seyircisinin de desteğini alan ve ikinci yarıya rahat başlayan ve iyi bir oyun sergileyen temsilcimiz, uzun boylu oyuncularla pota atında çok başarılı sayılara atarak üçüncü çeyrekte farkı 10’na yükselti 51-43. Son periyotta iyi savunma yapan ve pota altında etkili olan YDÜ, müsabakadan 76-62 galip ayrıldı. Bu galibiyetle İstanbul’da 28 Ocak rövanş macına daha rahat çıkacaklar. Maçın en skorer ismi kuşkusuz YDÜ’den 18 sayıyla Courtney Vandersloot olurken, Hollingsworth ve Essence Carson’da 17’şer sayı üretti. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç sonrası takımın EuroCuptaki ilerleyişini ve Alman takım Rutronik Stars Keltern maçını değerlendirdi.

Kalaycıoğlu; ‘Çok Önemli İsimler Yok Ama Çok koşan Bir Takım’:

Zafer Kalaycıoğlu deplasmanda karşılaştıkları Rutronik Stars Keltern Alman Kadın Basketbol liğinde liderler ve Almanya’yı temsil ediyorlar. Tehlikeli rakiple önemli bir maç oynadık. Öncelikle onları tebrik ediyorum bize karşı çok iyi bir savunma yaptılar. Ama bizim hedefimiz kupada mutlaka final oynamakdı. Kalaycıoğlu, “Bu maç bizim için ilk sekize kalmamız için önemli idi. Rakibi inceledik çok önemli ismler yoktu. Ancak çok önemli isimleri olmayan takımlar tehlikeli oluyor. Kendilerini göstermek için aşırı bir motivasyonla oynadılar. Ancak bizim rakibimiz olamazlar. Hakemler ev sahibi takım lehine kararlar vererek sayını açılmasını önlediler. Yoksa bu maçın hakkı 25-30 sayı farkla biterdi. İnşallah 28 Ocak’da İstanbul’daki maçı daha rahat ve farklı skorla kazasız belasız geçeriz. Son 4’e kaldığımız zaman Yakın Doğu’nun gerçek gücünü göstereceğiz” dedi. Hakemler: Andrada Csender (ROU), Jelena Tomic (CRO), Goran Sijivic (AUT). YDÜ: Olcay Çakır, Elin Eldebrink, Angelica Robinson, Anna Vajda, Quanitra Hollingsworth, Gizem Başaran, Essence Carson, Kayla MC Bride, Courtney Vandersloot, Bahar Çağlar.

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