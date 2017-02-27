UTSCE’DE İSTİFA ŞOKU

27 Şubat, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Nisan 2016 tarihinde Almanya’nın Mannheim şehrinde resmi olarak kuruluşunu açıklayan Avrupa Türk Spor Kulüpleri Birliği (ATSKB) resmi olarak kısaca UTSCE (Union of Turkish Sport Clubs in Europe) Başkan Vekili Mustafa Erol, yönetimden istifa ettiğini açıkladı. Kuruluşunda Avrupa’da spor yapan dernekleri bir araya getirmeyi amaçladığını beyan eden dernekten istifasını yazılı olarak yayınlayan Erol, kendisi ile birlikte 12 derneğin birlikten ayrılacağını açıklaması kamuoyunda şok etkisi yaptı. Bundan sonra birliğin nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu oldu.

MUSTAFA EROL’UN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak bir yazılı açıklama yayınlayan Mustafa Erol, şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer kamuoyuna ve değerli Spor camiasına Bildiri. Ben Mustafa Erol Nisan 2016 da kurulan Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği’nden Başkan Vekili olarak yürütmekte olduğum görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Ben şahsım ve Taekwondo Erol Mannheim e.V spor derneğinin başkanı olarak yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. UTSCE ile yaklaşık bir yıldır gelinen durumdan biz memnun olmadık. İstifa etmemde UTSCE Başkanın çok büyük payı olmuştur. Bu kararı almamda başkan yardımcılarının da payı var elbette. İstifa kararımdan önce başkanımız İlkay Arın ile birlikte birçok konuda fikir ayrılıkları oluşmuş, bunun yanı sıra yaptığımız istişarede yönetimdeki diğer arkadaşlarla fikirlerimiz uyuşmamıştır. Bu yüzden görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kendilerine ve yeni katılacak ufku daha açık arkadaşlar ile kurulacak yönetime şimdiden başarılar dilerim. Bu basın açıklaması gereğini, benimle beraber yaklaşık 12 spor kuruluşuyla birlikte bu derneğe üye olup destek vermiş olduğumuzdan ve de onlara karşı sorumluluğumun olmasından dolayı gerçekleşmiştir. Ayrıca benimle beraber çok değerli ve milli ve uluslararası seviyedeki hocalarıma karşı sorumluluğumun gerekliliğinden dolayı, bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

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