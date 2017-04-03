UYSAL BAŞKANLA YOLA DEVAM

3 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

SİNDELFİNGEN- Almanya Türk Federasyon Baden-Württemberg 1. Bölge Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Sindelfingen Ülkü Ocağı’nda Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 20. Sene-i devriyesi vesilesiyle okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından 49. Dönem Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti mevlüd-ü şerif ve duaların ardından okunan İstiklal Marşı ile kongreyi yönetecek Divan Heyeti seçimine geçildi, Divan Heyeti: Sedat Kart (aTf )Avrupa Türk Federasyon Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Halil Yüksel, İskender Ertekin’den oluştu. Sindelfingen Teşkilat Başkanı Osman Uysal’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından faaliyet ve muhasebe raporları okunarak üyelerin bilgisine sunuldu, okunan raporların ibrasının ardından yeni yönetim kurulu seçimlere geçildi, üyelerin yoğun teveccühüyle eski yönetimin görevine devam etmesi istenmesi ve başka aday çıkmaması üzerine tek aday ve listeyle yapılan seçim sonrası ; Başkan Osman Uysal ve Yönetim Kurulu: Sezai Altınsoy, Atilla Bayazıt, İskender Ertekin, Osman Demir, Taci Ülker, Mücahit Kulaksız, Oğuzhan Öztürk, Mahir Karakaya, Oğuzhan Adıgüzel, Ali Bayram, Onur Dağdelen, Cavit Kulaksız, Ömer Kümüş, Hasan Şahin, Yavuz Ertem, Uğur Kulaksız’dan oluştu. Üyelerin oy birliği ile görevine devam eden Osman Uysal kendisine gösterilen güvenden ve destekten ötürü teşekkür ederek gelecek dönem için daha yoğun faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi.Uysal “Gururla söylemek isterim ki; Bir dönem daha Sindelfingen’de Ülkücü Hareket’in uç beyliğini yapmaktan şeref duyuyorum. Faaliyetlerimizde bir dava arkadaşımız olmaz ise bizde bir eksik kalacağız. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin” dedi. Konuşmasının ardından 48. Dnemde görev yapan bayanlar birimine ve yönetim kurulu üyelerine plaket eden Uysal, kongreye teşriflerinden dolayı aTf Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kart’a ve aTf BW 1. Bölge Başkanı Mustafa Tok’a teşekkür etti. Kongrenin kapanış konuşmasını yapan aTf Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kart tüm vatandaşlarımızı tercihlerini yapmak üzere sandığa davet etti. Seçim sonrası üyelere cemiyet tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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