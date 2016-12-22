VODAFONE’DEN FATURASIZ TARİFE

22 Aralık, 2016

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Almanya, Türkiye ve tüm AB için ilk faturasız tarife

AB ve Türkiye Roaming dahil

4G LTE max ile en hızlı faturasız tarife

Sen neredeysen Vodafone da orada: Düsseldorf merkezli iletişim şirketi bugün itibarıyla yeni CallYa Smartphone International faturasız tarifesini bu sloganla pazarlamaya başlıyor. Bu yeni tarife; kapsamlı veri, konuşma ve SMS paketlerini Almanya, Türkiye, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein dahil olmak üzere tüm AB ülkelerinde kullanıma sunuyor. Böylece CallYa Smartphone International, tek bir kart ile Almanya, Türkiye ve tüm AB ülkelerinde iletişim ihtiyacını karşılayan Almanya’daki tek faturasız tarife olacak.

CallYa Smartphone International, Türkiye ve AB ülkelerinde sıkça seyahat eden veya bu ülkelerle telefon görüşmesi yapan kişiler için ideal bir tarifedir. Çünkü 14,99 Euro karşılığında dört hafta boyunca 750 Megabyte boyutundaki veri paketini saniyede 375 Megabit’e varan hızla internetini kullanabilirsin. Ayrıca 200 dakikalık görüşme süresini Almanya’da kullanabilir veya beraberinizde Türkiye veya tüm AB ülkelerine götürebilirsiniz. Almanya’dan Türkiye’deki sabit hatlara ve AB ülkelerine yapacağınız görüşmeler için ayrıca 200 dakikalık görüşme süreniz mevcuttur. Alman Vodafone cep telefonu şebekesi içerisinde kullanabileceğiniz ilave görüşme dakikaları ve SMS olanakları ile bu kapsamlı paket tamamlanır. Tarife tüm Vodafone Shop’lardan, online veya cep telefonu mağazalarından satın alınabilir.

Manuel Cubero, Vodafone Almanya Özel Müşteriler Genel Müdürü: “Özellikle Türk kökenli yurttaşlarımız yoğun bir şekilde vatanlarındaki dost ve akrabalarıyla telefonlaşıyorlar. CallYa Smartphone International, bu ihtiyaçları kapsamlı olarak dikkate alan Almanya’daki ilk faturasız tarifedir. Çünkü kapsamlı hizmetleri hem yurt içinde hem Türkiye’de ve AB ülkelerinde kullanılabilmektedir. Böylece sınır geçişlerinde SİM kartının değiştirilmesine gerek kalmaz.”

Başka veri ve görüşme paketi seçenekleri de mevcuttur

Bu tarife tüm güncel CallYa tarife opsiyonlarıyla kombine edilebilir. Ayrıca Vodafone sadece bu tarife için her biri 9,99 Euro olan üç ayrı opsiyon sunmaktadır. Tek seferlik opsiyon “Türkiye 500MB”, Türkiye’de bulunduğunuz süre boyunca ilave bir veri paketi sunmaktadır. Abonelik opsiyonu “Türkiye mobil 100 dak/SMS”, Almanya’dan tüm Türk cep telefonu şebekelerine yapılacak görüşme ve SMS’ler için 100 kontör sunmaktadır. Ve abonelik opsiyonu “Uluslararası 400 dak/SMS”, Almanya’dan Türkiye’deki sabit hatlara ve AB’deki tüm sabit hat ve cep telefonu şebekelerine yapılacak kullanım için 400 kontör sunmaktadır. Her iki abonelik opsiyonunun geçerlilik süresi 4 haftadır ve otomatik olarak yenilenir.

Yeni CallYa Smartphone International tarifesine ilişkin detaylı bilgiler için: www.vodafone.de/freikarten/callva-international/

Yeni CallYa Smartphone International tarifesine ili;,kin detayli bilgiler i9in:

www.vodafone.de/freikarten/callya-international/

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