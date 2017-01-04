VATAN SEVGİSİ İÇİN YATAK DAĞITTI

4 Ocak, 2017

Yorum Yok

Erdal Altuntaş

HAMBURG- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara dövizlerini bozdurup Türk Lira’sına (TL) yatırmaları yönündeki çağrıya destek amacıyla bir kampanya başlatan işadamı İyas Kulaksız, kampanyaya destek verenlere yatak ve çeşitli hediyeler dağıttı. “TL’ye destek kampanyası”na Hamburg’dan katılan Polstereiwerkstatt 54 adlı koltuk döşeme ve imalatı yapan İlyas Kulaksız, “Bu kampanya başladığında ben de buradan destek vermek istedim. Türkiye’de 5.000 avro ve üzeri para bozdurana 1 koltuk takımı veya çift kişilik bazalı yatak veya koltuklarını bedavaya yeniden döşeme, 1.000 avro bozdurana 90 x 200 ölçülerinde bazalı yatak veya 300 avroya kadar para bozdurana da mabuzunu getirmesi karşılığında mobilya mağazamızdaki ürünlerden hediye edeceğimi duyurmuştum. Bu kampanya 31 Aralık’da sona erdi ve şimdiye kadar 8 kişiye çeşitli hediyeler verdik” dedi. Kendi imalatı olan yatak, koltuk veya diğer hediyeleri verirken hiçbir karşılık beklemediğini söyleyen Kulaksız “Sadece ülkeme destek olmak istedim. Ama bazı kişilerin bunu kullanmaya çalışması beni üzdü. 1000 avroluk makbuz getirip yatak isteyenlerin ‘1.000 avro daha bozdurayım da koltuklara döşeme yaptırayım’ gibi alaycı tavırları veya Türkiye’deki kredi kartıyla alışveriş yapıp onun karşılığında bedava koltuk almak için benimle pazarlklık edenlere üzüldüm. Biz vatan için ne yapabiliriz diye uğraşırken bazılarının da bunu fırsata dönüştürmesi üzdü. Ama yüksek miktarda para bozdurup bize gelenlerin, aldıkları yatak karşısında ülkemize verdiğimiz destekden dolayı teşekkür etmesi, ısrarla yatağın parasını ödemeye çalışmaları da bizi memnun etti. Tabi para almadan hediye ettik ama bunu zorla kabul ettirdim” dedi. Lübeck’den gelen Adapazarlı Ali Koşan 10 bin euroluk makbuzu getirerek büyük bir yatak aldı. Böyle duyarlı esnafların olmasına sevindiğin belirten Koşan “Buraya yatak almaya değil, İlyas Bey gibi değerli bir insanla tanışmaya geldim aslında. O da, kampanyaya katıldığım için ısrarla yatağı bize hediye etti. Rabbim kazançlarını artırsın” diye dua etti.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

