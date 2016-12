VATANDAŞA UCUZ TEKNOLOJİ

28 Aralık, 2016

Yorum Yok

BW Haber Merkezi

STUTTGART- Deluxe Innovation, Ostendstrasse 82, D-70188 Stuttgart adresinde müşterilerine hizmet vermeye başladı. Deluxe Innovation, bireysel ve kurumsal müşterilerine cep telefonu ve her türlü bilgisayar alanında yüksek kalite ve performans sağlayacak teknoloji ürünlerini uygun fiyat avantajı sağlamak suretiyle müşterilerine sunuyor.

“Teknolojiyi vatandaşlarımıza ucuza ulaştıracağız” sloganı ile yola çıkan genç girişimci Murat Demirbaş, telefon ve bilgisayar ile ilgili her türlü ürün ve hizmeti oldukca uygun fiyatlara sunduklarını kaydetti.

Görkemli bir açılış ile hizmete giren Deluxe Innovation, modern dizaynı ve telefon aksesuarlarındaki çok çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören işyerinde; her türlü telefon, telefon aksesuarı, kılıf, yeni hat anlaşmaları, hat taşıma, aktivasyon, ikinci ve ayrıca cep telefon tamiri gibi telefon ile alakalı her türlü hizmeti sunuluyor.

Ayrıca masa üstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve tablet bilgisayar ile alakalı, satış, teknik servis, her türlü bakım ve onarım hizmetleri ile yazılım ve donanım hizmetleri de en uygun fiyatlarla sunuluyor.

Deluxe Innovation deneyimli uzman kadrosuyla, Bilgisayar sistemlerinden en etkin ve verimli şekilde yararlanmanız için gerekli teknolojik alt yapıyı kurmanızda ve güçlendirmenizde ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği size ; network, yazılım ve donanım ürünlerinin satış ve satış sonrası hizmetlerindeki tecrübesiyle veriyor.

Her türlü bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerinden Deluxe Innovation yetkililerine ulaşmak mümkün:

Deluxe Innovation

Ostendstrasse 82, D-70188 Stuttgart

Tel: 0711-50 47 32 60

Mail: MuratDemirbas@deluxeistore.com

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook