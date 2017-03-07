VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ

7 Mart, 2017

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Hamburg’da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin gereği budur.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Buluşmaları etkinliğinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının toplantılarını engellemek için sistematik bir çalışma bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Diğer bakanların da öyle. Türkiye’deki bir referandumda, komşu ülkelerin, dost ülkelerin, dost bildiğimiz ülkelerin, bu kadar açık taraf tutması ve kabul edilemez uygulamalar yapması, bana göre utanılacak bir şeydir.” dedi.

“Gerekli karşılığını veririz”

Hiçbir ülke ile ilişkilerin kötü olmasını istemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Biz Almanya dahil hiçbir ülkeyle ilişkilerimizin kötü olmasını istemeyiz ama bize karşı düşmanca tavırlar içinde olduğu zaman biz de elbette bunun gerekli karşılığını veririz, altında da kalmayız. Bunu da açıkça söylememiz lazım.”

“Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz”

Bu akşam Hamburg’da Türk vatandaşları ile bir araya geleceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalı. Demokrasinin, toplanma özgürlüğünün gereği budur. Avrupa standartları ve değerleri de tam olarak bunu söylüyor.”

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