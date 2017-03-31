VE “OSES” Böblingen’de

31 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

BÖBLİNGEN- Dünyaca ünlü çiğköfte OSES, geniş bir katılımla açılışını gerçekleştirdiği Böblingen şubesi ile ağa çok önemli bir halka daha ekledi. Ahmet Mercimek tarafında işletilecek olan ve Böblingen şehrinde Sindelfinger str 34 numara adresindeki şubenin açılışına; Oses yönetim kurulu başkanı Osman Yaşar, İş geliştirme ve satış direktörü Abdülkerim Çağlayan, Oses Avrupa distribütörü Alper ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta Oses hakkında bilgi veren Osman Yaşar “1993 yılında İstanbul’da açılan ilk şube ile başlayan büyüme sürecinde OSES, bugün yurt içi ve yurt dışında yüzlerce üretim ve satış merkezi ve binlerce çalışanla yoluna devam ediyor. İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Ankara ve Konya ve Bursa fabrikaları ile üretim kapasitesini her geçen gün artıran OSES, bugün 60 ilde 600 bayi ağıyla alanında bir rekora da imza atıyor” dedi

Sektörle birlikte ilklerin de öncüsü

Yaşar Çiğ köftenin markalaşma sürecinde ilklerin de öncülüğünü yapan OSES, ilk çiğ köfte makinesi, ilk çiğ köfte şubesi, ilk çiğ köfte fabrikası, ilk dış yatırım, ilk kalite ödülü gibi ilklere de imza atarak sektöre büyük bir ivme kazandırdığını belirtti. Osman Yaşar “OSES, çiğ köftede elle ve klasik yöntemle yapılan üretimi, fabrikasyon üretime geçirerek yeni bir çığır açtı. Böylece daha sağlıklı, pratik ve hijyenik üretimle kalite standardını yükseltmenin yanında bu lezzeti geniş kitlelerle buluşturma yönünde de adımlar atılmış oldu”dedi

Avrupa Kalite Ödülü’ne layık görüldü

Alper Karababa “OSES, sektörde yaşattığı ilklere bir yenisini de aldığı uluslar

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arası ödül ile ekledi son olarak Almanya Frankfurt’ta düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesi’nde (European Quality Summit) 2013 Avrupa Kalite Ödülü’ne layık görüldü bu Oses’ in kalitesini ispatı ve yakın zamanda Almanya’da Edeka, Rewe ve Metro gibi dev mağazalarla yaptıkları anlaşmayla Oses ürünleri paketlenmiş olarak buralarda da satılacak ” Geçtiğimiz günlerde tamamen elde yapılan 321 metrelik dürümle Guinness Rekorlar kitabına aday olduklarını belirten Karababa bunun onaylandığını belirterek” ülkemizin tanıtımına Oses olark katkıda bulunduğumuz için memnunuz” dedi. Yüksek kalite standartları ve benzersiz lezzetiyle dünya çapında bir marka haline gelen OSES, Böblingen Şubesi ile gücünü artıran OSES, dünyadaki gelişimini sürdürmeyi hedefliyor. Böblingen şubesine Sindelfingerstr 34 adresi tel: 07031/9227572 cep: 016298777290 ve boblingen@cigkofte.de adresinden ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz.