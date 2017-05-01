VEKİLE SALDIRAN BAKIN KİM ÇIKTI?

1 Mayıs, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’nın Liege kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında aşırı sol PVDA (İşçi) Partisi Federal Hükümeti Milletvekili Raoul Hedebouw (39) bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırganın 63 yaşında Türk kökenli bir kişinin olduğu belirtildi. Milletvekili Hedebouw, bıçakla saldırı girişiminde bulunan Türk hakkında da suç duyurusunda bulundu. Liege kentinde ikamet ettiği belirlenen Türkün, Liege kentindeki Sint-Paulusplein alanındaki 1 Mayıs kutlama esnasında konuşma hazırlığında olan Hedebouw’a arkadan gelerek bıçakla bacağını saldırmıştı. Üzerinde sprey da bulunan saldırgan Türk gözaltına alındı. Tutuklanan Türkün saldırgan yapıya sahip olduğu ve daha önce de Anvers kentinde bir olayı karıştığı belirtildi. Saldırgan saldırı esnasında PVDA – PTB’liler (komünistler) serseridir diye bağırarak bıçakla Hedebouw’a saldırdığı açıklandı.

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