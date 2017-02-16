VELİLER BİRLİĞİ TANITILDI

16 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin

HEİDELBERG – Heidelberg Yavuz Sultan Selim camiinde, ”Baden Veli Birliği Tanıtımı ve Bilğilendirme Semineri Düzenlendi” DİTİB cami derneklerinin son tüzüğünde yeni oluşum olan Veli Birlikleri ne için kuruldu? Amaç ve Hedefleri nelerdir? ve seçilen kişilerin görevleri nelerdir? gibi sorulara cevap için, DİTİB Köln Merkezden Kadın, Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ayten Kılıçarslan, DİTİB Köln Merkezden Veliler Birliği Uzmanı Hüda Özen, Baden Eyalet Birliği başkanı Cihan Şavran, genel sekreter Bekir İnamlıca, Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği adına Ali Derin, Baden Veliler Birliği başkanı Filiz Ay, Cemiyet Başkanı Ali Akbulut ve Din Görevlisi Mehmet Zengin katıldılar. ‘Eyalet Veli Birliği Örgütsel Çalışma Faaliyetleri’ konulu sunumunda Projeyi tanıtan DİTİB-Kadın, Aile, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ayten Kılıçarslan, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Veli Birlikleri hakında geniş bilgi verdi. Hüda Özen, ‘Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Eğitimi Serisinin Tanıtımı’ konulu sunumunda, Çocuklarımıza daha iyi ve kalite bir eğitimi nasıl verebiliriz. Kısa vadede yapılması gerekenler anlatarak, sorunları masaya yatıran tarafın ebeveynlerin olması gerektiğini söyleyerek, çözümler için fikir alışverişinde bulundu. Baden Eyalet Birliği başkanı Cihan Şavran ise Veliler Birliği’nin başlıca görevleri, Aileler ile dernek yönetimi arasında köprü oluşturma, sorunların tespiti ve bunların giderilmesi yönünde çalışmalar yürütmek olacak. Veliler Birliğinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek kendilerine maddi, manevi her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Baden Veliler Birliği başkanı Filiz Ay ise Eyaletde bunun ilk olduğunu talep olduğu takdirde bu tür bilgilendirmelerin devamının yapılacağını ifade ederek, yeni logolarınıda tanıttıktan sonra, Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği adına Ali Derin’e, Baden Eyalet Birliği :aşkanı Cihan Şavran’a Genel Sekreter Bekir İnamlıca’ya ve diğer misafir katılımcılara kendi el sanatı olan Ebru resmleri takdim etti. Heidelberg Yavuz Sultan Selim Cemiyet başkanı Ali Akbulut ve Din görevlisi Mehmet Zengin ise bu verimli faaliyetin cemiyetlerinde yapılmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Seminere katılan cemiyetlerin desteğiyle Baden Veli birliği bölge koordinatörleri belirlendikten sonra toplantı sona erdi.

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