VORARLBERG EVET İÇİN START VERDİ

21 Şubat, 2017

Yorum Yok

CELİL SERÇE

BREGEN – AK Parti Vorarlberg Seçim Koordinasyon Merkezi resmi bir törenle referandum çalısmalarını başlattı. Bregenz Merkez’deki UETD Vorarlberg ofisinde gerçekleştirilen programa UETD Avusturya Başkanı Fatih Karakoca, AK Parti Avusturya Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mahmut Koç, UETD Avusturya Bölge Sekreteri İlkay Erken ve Ak Parti Avusturya SKM Eğitim ve Medya Başkanı Ramazan Aktaş katıldı.

Açılışı Kuran-ı Kerim Tilaveti ile yapan UETD Voralberg Başkanı Evren Akkuş, daha sonra selamlama konuşmasıyla programa katılan çok sayıda vatandaşa hitap etti. Sırasıyla AK Parti Avusturya SKM Başkanı Mahmut Koç ve UETD Avusturya Başkanı Fatih Karakoca söz alırken, Mahmut Koç Anayasa Değişikliği için bölgelerimizdeki çalışlamaların önemini vurgulayarak, Vatandaşlarımıza sahada aktif şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Fatih Karakoca, UETD’nin vizyon ve misyonunu anlatırken, “Özellikle vurgulamak istiyorumki, Vorarlberg’te Ak Parti’nin ve Uetd’nin tek resmi kurumu ve temsilcisi Evren Akkuş başkanım ve ekibidir. Ak Parti’nin ismini kullanarak farkli çalışmalar yapıldığının haberini almaktayız. Burdan açık şekilde belirtiyorumki, duruşumuz ve tutumumuz nettir, muhatabımız bellidir. Bu kurum ve şahıslara itibar etmeyiniz.” dedi. Tören, Ramazan Aktaş’ın “Yeni anayasa ve Referandum süreci” başlıklı sunumu ile devam etti. Aktaş, Yeni anayasayla ilgili maddeleri teker teker açıklayarak vatandaşlara bilgi verdi, soruları yanıtladı.

TELEFON BAĞLANTISI YAPILDI

Yoğun geçen programa telefon görüşmeleriyle bağlanan sürpriz konuklar oldu. UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu törene canlı olarak bağlanırken, bu referandum sürecinin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, Vorarlberg’te görevli olan ekibe ve vatandaşlarımıza güvendiklerini belirttiler. Yeneroglu “Vorarlberg bölgesi 1 Kasım seçimlerinde katılım oranında Avrupa’da dereceye girerek ilk üçte yer aldı. Bu referandumdada üstüne katarak başarılı bir çalışma çıkaracaklarından eminim” diyerek tebrik ve motivasyonda bulundu. Törene sonradan katılan UETD Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkanı Adem Tafla’nın kapanış konuşmasının ardından program sona erdi. “Bu seçim sürecinde Vorarlberg’in heryerinde sahalarda olacağız, kapı kapı gezerek anayasa değişikliğini anlatacağız. Vatandaşlarımızın oylarını en kolay şekilde kullanmaları için tüm gerekli imkanları sunucağız” diyen Ak Parti Vorarlberg SKM başkanı İbrahim Öztürk ” Vorarlberg’te seçim çalışmalarında destek olmak isteyen tüm kardeşlerimiz bizimle iletişime geçebilirler” diyerek çağrıda bulundu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

