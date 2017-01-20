WORMS’E TÜRK-ALMAN TOPLUMU

20 Ocak, 2017

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Worms’te Türk-Alman Toplumu Derneği kuruldu

Kâmil Yılmaz

WORMS – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Worms şehrinde yeni bir Türk-Alman Toplumu Derneği kuruldu. Almanca “Deutsch – Türkische Community Worms” (DTCW) adıyla kurulan derneğin başkanlığına SPD’li Belediye Meclisi Encümeni Serdar Uzatmaz getirildi. Derneğin kuruluşunu yaklaşık 1 yıldır düşündüğünü dile getiren dernek başkanı Serdar Uzatmaz, amaçlarının 2. ve 3. nesle dayanan Almanya’daki Türk varlığının Alman kamuoyunda daha çok dikkate alınması olduğunu belirtti.

TÜRKLER BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP

Türklerin bölgede büyük bir potansiyele sahip olduğunu da vurgulayan DTCW Başkanı, 29 Ocak 2017 tarihinde derneğin tanıtımının yapılacağı bir toplantı yapacaklarını da dile getirdi. Worms gibi tarihi bir şehirde tarihe dayanan dostlukları bulunan her iki toplumun birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmesi ve kültürel değerlerini paylaşabilmesi için mücadele vereceklerini de anlatan Serdar Uzatmaz, bu amaca ulaşmak için ise derneklerinin köprü vazifesi yapacağını sözlerine ekledi. Derneğin başkanlığını Serdar Uzatmaz üstlenirken, diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri ise: Nurlan Mammadov, Şengül Emre, Ali Bozkaya, Hamiyet Uzatmaz, Aydın Geçgel, Ali Kesler ve Fuat Karayalçın.

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