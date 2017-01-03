Yabancı nüfusunda rekor artış

3 Ocak, 2017

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STUTTGART – Federal Yabancılar Kayıt Merkezi (AZR) tarafından 1967 yılından beri tutulan istatistiklere göre yabancı nüfusunun 2014 yılında 8 milyon 200 bine çıkarak rekor kırıldığı açıklandı. 2012 yılında 282 bin, 2013 yılında 419 bin ve 2014 yılında ise 519 bin yabancının Almanya’ya geldiği belirtildi. Almanya’ya gelenler ve gidenler arasında 608 bin fazlalık olduğu ve yabancılar arasındaki doğum oranlarının yüksek, ölüm oranlarının ise düşük oluşu nedeniyle ülkede doğal bir yabancı artışı olduğu ifade edildi. Ayrıca 2014 yılında 109 bin kişinin Alman vatandaşlığına geçtiği için açıklanan rakamlara dâhil edilmediği bildirildi. Suriye’deki iç savaştan dolayı Almanya’ya gelen mültecilerin sayısın 118 bine ulaştığı bunun yanında ise ekonomik sıkıntılar sebebiyle Almanya’da bulunan Romanyalıların sayısının da 355 bine ulaştığı duyuruldu. Ülkede en çok bulunan yabancı kökenliler arasında ilk sırayı 1 milyon 500 binle Türkler oluştururken, Türklerin sayısında 1,9 oranında düşüş olduğu ve bu düşüşün en büyük nedeninin ise Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlığına geçmesi olarak gösterildi. Almanya’da en çok bulunan yabancı vatandaşlar sıralamasında ikinci sırada 670 bin ile Polonyalılar ve üçüncü sırada ise 570 binle İtalyanlar yer alıyor.

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