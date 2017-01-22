YABANCILARIN DURUMU ELE ALINDI

22 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan BRETTEN-

Bretten Belediye Başkanlığı nezdinde düzenlenen “Entegrasyon için yuvalark masa” toplantısına Bretten İGMG Ulu Camii adına dernek başkanı Kenan Kaykun ve bölge gençlik teşkilatı tanıtma başkanı Sefa Pusmaz katıldı. Programda Bretten’deki yabancıların; sayı, iş ve eğitim durumları hakkında bilgi verdikten sonra, katılımcılardan çeşitli konularda hakkında fikirlerini alıp istişare edildi. Ulu Camii başkanı Kenan Kaykun, özellikle camilerin ve diğer Türk derneklerinin bu çalışmaların organizesinde aktif şekilde katılmaları gerektiğini dile getirdi ve Bretten Ulu Camii olarak buna hazır olduklarını belediye başkanı ve diğer katılımcılara iletti. Programa bölgede faaliliyet gösteren STK temsilcileri ve okullardan katılımcılar hazır bulundu.

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