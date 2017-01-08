YARDIM TIRLARI UĞURLANDI

8 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan/HANNOVER

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan katliamdan kaçanlara yardım amacıyla Hannover kentinde yaşayan hayırsever vatandaşımız Ahmet Kaya’nın başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan eşyalarla yüklenen iki TIR, dualarla yolcu edildi. Bu arada, bayanlar grubuyla kampanyaya destek olan Sevinç Topçu, uçakla Gaziantep’e giderek TIR’ları orada karşılayıp yardımın dağıtımında görev alacağı öğrenildi.

-Hayırseverlere teşekkür.

Kısa zamanda dağ gibi biriken eşyaların ayıklanması ve paketlenmesi aşamasında emeği geçenlere tatlı ikram ederek hellallik isteyen Kaya, ikinci TIR’ın masrafını üstlenen Nuri Harmankaya ile birlikte Hannover ve çevresinde yardımda yarışan tüm hayırseverlere teşekkür ederken, “Halep’te yaşanan katliama, katliamdan kaçan insanların ve çocukların bu soğukta çektiği sıkıntılara sessiz kalamazdık” diyerek, kampanyayı başlatma sebebini dile getirdi.

-İş adamları dernekleri nerede?

Şimdiye kadar olan çalışmaları tamamen gönüllülük esasına göre organize ettiklerini ifade eden Kaya, gelen yardım paketlerinin iki TIR’ı daha doldurulabilecek boyuta ulaştığını belirtti. Ulaşım masraflarını üstlenmeleri için dernek yöneticilerini göreve çağırdıklarını ve onlardan olumlu bir haberide beklediklerini söyleyen Kaya, “Şimdi sıranın işadamları derneklerimize geldiğini de düşünüyoruz. Bu konuda işadamlarımızın bizimle iletişime geçmelerini diliyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Fischerhof 17’de bulunan depolarda ayıklanma ve paketlenmeyi bekleyen eşyaların bulunduğunu da belirten Kaya, “Bunun için gönüllülerin depoya gelmeleri bekleniyor. Ayrıca çok sayıda paket kartonu ve yapıştırıcı bant da gerekli. Bu konularda yardımcı olabileceklerin +49 178 8298994 nolu telefonumdan irtibata geçerlerse sevinirim” dedi.

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