YARDIMLAR ULAŞTI

26 Nisan, 2017

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Murat Pehlivan/Bayburt-Duisburg

Duisburg’ta “Aramızda Engel Yok” sloganıyla “Bayburt Engelliler Gecesi”nde toplanan yardımlar ile 8 akülü araç ve yaşam malzemeleri yerlerine ulaştırıldı. Duisburg ve çevresinden iş adamı, sanatçı ve birçok dernek temsilcisinin yansıra vatandaşların destekleri ile toplanan yardımlar Fatih Demir, Ergün Temel, Halil Zengin ve Timur Güzel ile birlikte engelli vatandaşlara verilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Akülü araçlar daha sonra müdürlük yetkilileri ile tek tek engelli vatandaşlara teslim edildi. Akülü araçları alan Erdal Deligöz, Ayşegül Midilli, Sultan Pamukçu, Fevzi Canpolat, Gülden Tutar, Özden Bayrak, Sebile Akkoyunlu, Selahattin Karataş ve aileleri ile teslimatta duygulu anlar yaşanırken, engelli vatandaşların aileler emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Daha sonra toplu yapılan törende Fatih Demir, Ergün Temel, Halil Zengin ve Timur Güzel’e plaket verildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenan Eroğlu’nun da çalışmaları hakkında sunum yaptığı programa Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve merkezde kalan vatandaşlar katıldı. Vali İsmail Ustaoğlu, “İşte Bayburt bu demek. Birliğin, kardeşliğin, kadirşinaslığın, vefanın, fedakârlığın, yardımseverliğin insanlık adına en güzel lütuflara layık bir il Bayburt. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar nezdinde bu girişimde katkısı bulunan tüm kardeşlerimi kutluyorum.” sözlerini kullandı.

“Aramızda Engel Olmasın” adlı hayırsever vatandaş grubu adına konuşan Fatih Demir ise Almanya’da yaşayan Bayburtlular olarak tespit ettikleri engelli vatandaşlara akülü araç hibe ettiklerini bildirdi. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Düsturuyla hareket ettiklerini belirten Demir, “İnşallah bu engelli kardeşlerimizin sıkıntılarına az da olsa çare olur. Yüreğimizle onlara sahip çıktık. Hepimiz birer engelli adayıyız. Birbirimize engel olmayalım.” dedi.

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