YARIM’A SEYİRCİDEN TAM NOT

22 Mart, 2017

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Gülden Kılıç

MÜNİH -28. Münih Film günlerinde bir çok festivalden eli boş dönmeyen ödüllü film olan ”Yarım” izleyicileri etkilemeyi başardı. “Yarım” adlı sinema filmi Muğla’nın Ula ilçesinde çekildi. Filmin başrollerini Ece Tatay ile Serhat Yiğit paylaştı. Bir annenin kendisine bir şey olursa başka biri oğluna bakamaz korkusuyla Malatya’da yaşayan 15 yaşındaki Fidan’ı başlık parası ile alındıktan sonra 35 yaşındaki zihinsel engelli oğlu ile evlendirilmesini beyaz perdeye yansıtıyor . Gazetemize açıklamada bulunan Filmin yönetmeni Çağıl Nurhak Aydoğdu ” İzmir’de büyümüş biri olarak Ege’yi iyi biliyorum, ailesi Doğulu olduğu için Doğu’nun da yapısını çok iyi bildiğini belirtti. “Kendimden yola çıkarak aslında iki dünyayı birleştirmek istedim. Dünya diyorum çünkü doğu ile batı arasında büyük farklılıklar var. Yaşanmışlıklar, algı konsepti açısından büyük bir fark var. Bu ikisini birleştirmek istedim. İzleyiciler filmi tam istediğimiz şekilde okudu çok teşekkür ediyorum” dedi. “Yarım” konusu ile insanı etkileyen kimi zaman göz yaşıyla kimi zaman güzel bir tebessümle seyredeceginiz bir film.

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