YARININ EBRU SANATÇILARI

19 Ocak, 2017

Yorum Yok

Hüseyin Yüce

STUTTGART- Stuttgart Ülkü Ocağı’nın düzenlediği ‘Ebru Kursu’nda yeni ebru sanatcıları yetişiyor. Bir süredir devam eden kurslara katılan kursiyerlerin yaptıkları birbirinden güzel eserler göz kamaştırıyor. Burhan Duran, Kurtuluş Soylu ve Sema Duran’ın eğitmenliğinde devam eden kurslarda yaşları 12 ile 60 arasında değişen 15 kursiyer eğitim görüyor. Haftada iki gün 3’er saat olarak devam eden kurslar, usta ebru sanatcıları yetiştiriyor. Kursiyerlerin yaptıkları eserler ise görenlerin büyük beğenisini topluyor.

Ebru sanatında kullanılan malzemelerin özel olarak Türkiye’den getirildiğini belirten Eğitmenler, Ebru sanatının geleneksel Türk sanatı olduğuna dikkat çekerek, bu sanatın yeni nesillere aktarılması gerektiğini kaydediyorlar.

Var oluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru sanatı özel olarak hazırlanmış su üzerine, fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan desenlerin, kağıt üzerine aktarılma işlemidir. Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanattır. Tüm dünya üzerinde ilgi çekmiş, uygulanmış ve sevilmiş bir sanattır. Doğu topraklarından Avrupa’ya yayılmasıyla ebruya Avrupa’da, Türk kâğıdı ismi verilmiştir.

Günümüzde ise belirli birkaç isim dışında ciddi anlamda bu işle uğraşan kişilerin sayısı azdır. Çeşitli kurslarda ilgi az olmasına rağmen eğitimi verilir.

Tamamen Türklere ait bir sanat olan Ebrunun ilk izlerine 13. yüz yılda Türkmenistan’da raslanıyor. Anadolu’ya 14. yüzyılda İran üzerinden gelen Ebru sanatı Osmanlı döneminde büyük gelişme gösterdi. 17. Yüzyıl’da ise gezginler vasıtasıyla Avrupa’da tanındı.

Ebru sanatının da kendi içerisinde farklı çeşitleri bulunmaktadır bunlar; tüm ebru çeşitlerini yapmadan önce uygulanan battal ebru, tekne kenarlarına zıt oluşturulan çizgilerden oluşan gelgit ebru, helezonik yuvarlaklar içeren bülbülyuvası, uç kısımları kıvrımlı şal ebrusu, taraklı ebru, hatip ebrusu ve çiçek ebrusudur.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

