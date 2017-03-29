YASAKLA GELEN YENİLİKLER

29 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

İSTANBUL- Pegasus Üst Yöneticisi Mehmet Nane, yaptığı açıklamada, uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlamasına ilişkin, “Uçak içinde internet vermek üzere çalışmalar başlattık. Zor, oyunu bozarmış. Belki bu sayede biz de böyle bir yeni servis sunmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı. Düz mantıkla bakıldığında bu yasakların iki boyutu olabileceğine işaret eden Nane, “Bu yasakları, iki şekilde yorumlayabiliriz; gerçekten burada bir tehdit var ve bu tehdide karşı, tehdit bertaraf edilene kadar önlem alınıyor. Diğer boyutta baktığımızda Türkiye’den çok güçlü markalar çıkmaya başladı, burada rekabet edemiyorlar, devlet eliyle bu rekabeti engellemeye yönelik bir girişim. Kalbim diyor ki böyle bir şey olamaz.” ifadelerini kullandı.

“Korkunun ecele faydası yok”

Nane, dünyada liberal ekonomi sisteminin geçerli olduğunu hatırlatarak, “Bunu yapan ülkeler, liberal ekonomiyi yaratan ülkeler, böyle basit bir yönteme gidemezler. Mutlaka terörist bir olay, istihbarat vardır, kısa süre sonra da bitecek. Bitmeyecekse ve bu tehdit bertaraf edilmeyecekse, bu bizi diğer varsayıma götürüyor. Demek ki bizden korkuyorlar. Ben şunu gördüm iş hayatında; korkunun ecele faydası yok. Rekabette bu tür basit oyunlarla kısa süreli kazanç elde edersiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

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