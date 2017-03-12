YAZARLIK ATÖLYESÎNE YOĞUN ÎLGÎ
- 12 Mart, 2017
Tiyatro Frankfurt Yaratıcı Yazarlık atölyesi`nin üçüncüsü Max-Planck Gymnasium Aula sahnesinde
gerçekleştirildi. Tiyatro Frankfurt bünyesinde gerçekleştirilen, oyuncu ve yönetmen Kamil Kellecioğlu´nun
yönetiminde, senarist yazar Zeynep Yıldız´ın önderliğinde üçüncüsü düzenlenen yaratıcı yazarlık
atölyesi çalısmalarına titizlikle devam ediyor. Verdiği teknik ve uygulamalı eğitimlerle içinde
yazma tutkusu olan ileride yazar olmayi düsleyen katılımcılara şans vermeyi hedefleyen proje,
yazar adaylarının öğrendikleri bilgilerle yeteneklerini birleştirerek yaratıcılıklarını geliştirmelerini
sagliyor.
Yoğun bir ilginin oldugu, eğlenceli ve öğretici geçen atölye çalısmaları sırasında oluşturulan
hikayeler katılımcıların olduğu kadar eğitmenlerinde beğenisini kazaniyor. Kamil Kellecioğlu
yaptigi açıklamada gönderilen hikayeleri özenle incelediklerini , atölye çalısmalarının sonlarına
yaklastıklarını kısa bir süre içinde aradıklari hikayeyi bulacaklarına inandıklarını belirtti.