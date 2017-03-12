YAZARLIK ATÖLYESÎNE YOĞUN ÎLGÎ

12 Mart, 2017

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Tiyatro Frankfurt Yaratıcı Yazarlık atölyesi`nin üçüncüsü Max-Planck Gymnasium Aula sahnesinde

gerçekleştirildi. Tiyatro Frankfurt bünyesinde gerçekleştirilen, oyuncu ve yönetmen Kamil Kellecioğlu´nun

yönetiminde, senarist yazar Zeynep Yıldız´ın önderliğinde üçüncüsü düzenlenen yaratıcı yazarlık

atölyesi çalısmalarına titizlikle devam ediyor. Verdiği teknik ve uygulamalı eğitimlerle içinde

yazma tutkusu olan ileride yazar olmayi düsleyen katılımcılara şans vermeyi hedefleyen proje,

yazar adaylarının öğrendikleri bilgilerle yeteneklerini birleştirerek yaratıcılıklarını geliştirmelerini

sagliyor.

Yoğun bir ilginin oldugu, eğlenceli ve öğretici geçen atölye çalısmaları sırasında oluşturulan

hikayeler katılımcıların olduğu kadar eğitmenlerinde beğenisini kazaniyor. Kamil Kellecioğlu

yaptigi açıklamada gönderilen hikayeleri özenle incelediklerini , atölye çalısmalarının sonlarına

yaklastıklarını kısa bir süre içinde aradıklari hikayeyi bulacaklarına inandıklarını belirtti.

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