YENEROĞLU KARLSRUHE’DE

30 Mart, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Karlsruhe Başkonsolosluğunu ziyaret ederek seçmenleriyle buluştu. Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol ve Konsolos Mebşure Taşkın’lada görüşen ve seçim sandıkları hakkında görüşen Yeneroğlu şunları kaydetti, ”Bugün yurt dışındaki vatandaşlarımız için önemli bir gün. 57 ülkede 120 dış temsilciliklerimizde, vatandaşlarımız oylarını kullanmaya başladılar. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu seçimlerde tahminen 3 milyon 50 bin seçmen kitlesi olacak. Bu da Türkiye ile mukayese ettiğiniz zaman, Türkiye’deki seçmenin yüzde 6’sına tekabül eden bir rakamdır ki bu Türkiye’de yapılan seçimleri ve referandum sonuçlarını etkileyebilecek bir güce sahip. Bugün burada gördüğüm yoğun katılım, bize net bir bicimde gösteriyor ki, milletimizin büyük bir teveccühü, samimiyeti ve kararlılığı ile oylarını kulanacaklardır. İnanıyorumki 1 Kasım seçimlerindeki katılımdan çok daha yüksek katılım elde edilecektir. Yurt dışındaki vatandaşımın, Türkiye’ye olan aidat hissini ve bağımlılığını Türkiye ile ilğili düşüncesini sandığa yansıtacaktır” Yurt dışı seçmeni kendi yüksek potansiyelini ne kadar güçlü biçimde ortaya koyarsa Türkiye siyasetinin yurt dışı seçmene yönelik ilgisi de o oranda artacak ve nitelik kazanacaktı. dedi. Milletvekili Yeneroğlu, UETD Baden bölge başkanı Levent Polat ve UETD Karlsruhe şube başkanı Sedat Demir’lede görüştü.

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