YENİ BAKIM KANUNU’NDA NELER VAR

1 Şubat, 2017

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Bakım kademelerine geçiş süreci ile ilgili bilgiler:

Yeni bakım kanununu aralık 2016´da çok detaylı olarak açıklamamıza rağmen, vatandaşlarımızdan bu alanda gine sorular geliyor, bu bağlamda bende aşağıdaki bilgileri siz okuyucularımızın tekrardan bilgilerine sunuyorum:

Şuanda takriben Almanya´da 2,84 milyon kişi bakım muhtaç, bunların 808.000 bakım yurtlarında, hemen hemen 2 milyona yakın kısmı ise ev ortamında bakılmaktadır.

Bakım sigortasından hizmet alan kişiler yeni bakım kademlerine geçişte ekstradan dilekçe başvurusu yapmak zorunda değiller.

Eskiden bakım derecsi / Pflegestufe 1´de olupta günlük becerileri olan yani Altersdemenz olmayan kişiler yeni süreçte Pflegsstufe 1´den, bakım kademesi 2´ye geçirildi.

Eskiden bakım derecsi / Pflegestufe 1´de olupta Altersdemenz rahatsızlığı olan kişiler yeni süreçte Pflegsstufe 1´den, bakım kademesi 3´e geçirildi.

Bakım hizmetleri

Bakım kademesi / Pflegegrad 1 / Bu karşılığı 31.12.2016 kadar bakım derecesi 0´dı.

Ayakta sunulan ayni bakım hizmeti: 125 Euro

Bakım yurdunda sunulan bakım hizmeti: 125 Euro

Bakım kademesi 2 / Pflegegrad 2 – ohne Altersdemenz / Bu hizmetin karşılığı 31.12.16 kadar Bakım derecesi 1´di.

Ayakta bakım parası hizmeti: 316 Euro

Ayakta ayni bakım hizmeti: 689 Euro

Ekstra ayakta sunalan ayni bakım hizmeti: 125 Euro

Bakım yurdunda yataklı bakım hizmeti: 770 Euro

Bakım kademesi 3 / Pflegegrad 3 – mit Altersdemenz / Bu hizmetin karşılığı 31.12,16 kadar bakım derecesi 1´di.

Ayakta bakım parası hizmeti: 545 Euro

Ayakta ayni bakım hizmeti: 1.298 Euro

Ekstra ayakta sunalan ayni bakım hizmet: 125 Euro

Bakım yurdunda yataklı bakım hizmet: 1.262 Euro

Bakım kademesi 4 / Pflegegrad 4 / bu hizmetin karşılığı 31.12.2016 kadar bakım derecsi 2´di.

Ayakta bakım parası hizmeti: 728 Euro

Ayakta ayni bakım hizmeti: 1.612 Euro

Ekstra ayakta sunalan ayni hizmeti: 125 Euro

Bakım yurdunda yataklı bakım hizmeti: 1.775 Euro

Bakım kademesi 5 / Pflegegrad 5 / bu hizmetin karşılığı 31.12.2016 kadar bakım derecsi 3´tü.

Ayakta bakım parası hizmeti: 901 Euro



Ayakta ayni bakım hizmeti: 1.995 Euro



Ekstra ayakta sunalan ayni hizmeti: 125 Euro

Bakım yurdunda yataklı bakım hizmeti: 2.005 EuroBakım sigortası hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, AOK Hessen´in türkçe içerikli internet portalini ziyaret edebilirsiniz, http://www.aok-tuerkisch.de/bakim-136.php .





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