YENİ BAKIM YASASININ GETİRDİKLERİ

22 Aralık, 2016

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Kâmil Yılmaz

FRANKFURT – Engellilerin danışman ve rehberi Nihat Cesur ile Bakım kademesi (Pflegestufe) müracaatı ve 2017 yılında yürürlüğe girecek olan “Bakımı Güçlendirme Yasası” hakkında sizler için konuştuk.

POST: Nihat bey, bakıma muhtaç bir aile öncelikle hangi müracaat ile başlayacak?

– Bir hastamızda kronik hastalık veya engellilik teşhisi konulduğunda bakım hakları için ilk olarak bakım sınıfına müracaat yapması gerekiyor. Eğer hastanede iken bu teşhis konulmuş ise, zaten hastanenin bakım ve sosyal hizmet bölümü hastamızı yönlendirerek ilk adımları atmış oluyorlar.

Hastamız eve geldiğinde artık evde bakımı sağlanması gerek. Bakım sınıfına müracaat yapılmış ise, eve MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) denilen kurumdan bir bilirkişi (Gutachter) gelip hastamızın bakım ihtiyacını hem kendisinden hem de bakacak kişiden bilgileri alarak ve evrakları inceleyerek bir rapor hazırlar ve takriben 2 hafta içinde bu rapor sigorta üzerinden hastamıza posta ile gönderilir. Verilen rapora ve tespit edilen bakım kademesine (Pflegestufe) göre bakım servisi dediğimiz bir Pflegedienst ihtiyaç durumuna göre eve gelip hastamızın bakımını yapmaktadır. Bunun haricinde hastanın yakınlarından bir aile ferti veya herhangi biri hastamızın genel bakımını üstlenebilir. Bunu da bilirkişi raporunda sigortaya zaten bildirmiş olması gerekir.

RAPORLAR İYİ İNCELENMELİ

Eve gelen bilirkişi raporunu hasta yakınları iyi incelemek zorundadır. Bu raporlarda genelde ihtiyaç olan bakım süreleri bilhassa beden bakımı, beslenme ve mobilize ihtiyaçlarında eksik rapor edilme ihtimali yüksektir. Bundan dolayı bu süreler iyi incelenmesi gerekir. MDK denilen kurum genelde kendi öngördükleri süreleri yazarlar rapora. Oysa bakım sürelerinde her hastanın ihtiyacı kendine özeldir, yani bireysel değerlendirme yapılmalıdır. Nitekim en son yürürlüğe giren ‚Bakımı Güçlendirme Yasası‘nda (Pflegestärkungsgesetz) aynen bu şekilde öngörmektedir. Eğer engelli yakınları bakım sürelerini eksik buluyorlarsa, ki genelde ilk raporda bunu yapıyorlar. Bu durumda mutlaka bir ay içerisinde itiraz yazılması gerekiyor. İşte biz tam burada vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Çünkü, itiraz yazılırken tüm ayrıntılara değinmek gerekiyor.

POST: Bakımı Güçlendirme Yasası’na değindiniz. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Mesela neler değişecek?

– Evet, bu „Bakımı Güçlendirme Yasası‘nın ilki 2015 yılında yürürlüğe girmişti. 2017 yılında da ikincisi yürürlüğe girecek. Bu yasa köklü değişiklikler getirmekte. En önemlisi, bu yasa ile bedensel, zihinsel ve psikolojik engel ve hastalıklar nedeniyle bakım derece ve bakım ihtiyacını tespit sürecinde eşit muameleye tabii tutulmaları. Ve tespit edilen hakların ve maddi imkânların daha adil sunulmasını öngörmekte.

YENİ YASANIN GETİRDİKLERİ

Yasanın en önemli yenilik ise bakım kavramının yeniden tanımlanmasıdır. Bakım derece ve haklarının tespitinde bu yasa ile daha fazla kriterler dikkate alınacak. Yeni yasa bakım ihtiyaçlarının dakika olarak değerlendirilerek bakım ihtiyacı olan ne derece başkasının yardımına muhtaç olduğunu veya ne derece başkasına muhtaç olmadan hayatını kendi başına geçirebileceği dikkate alınacak.

POST : Bakım Kademesi (Pflegestufe) olanlar ne yapacak?

– Bakım kademesi olan engelli vatandaşlar herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak. Zira yürürlüğe girecek olan yasa ile bakım kademesine (Pflegestufe) sahip olan vatandaşların işlemleri otomatikman sigorta tarafından değiştirilecek ve ‘Bakım Dereceleri’ (Pflegegrad) elde edilecek. Bu değişiklik vatandaşa yazılı olarak bildirilecek. Sağlık bakanlığı halen yürürlükte olan yasaya göre bakım kademesi olanların yeni yasa ile haklarının korunmuş olduğunu da vurgulamak isterim. Bundan dolayı engelli bir aile ferdi olan ailelerimiz tedirgin olmalarına gerek yoktur. Bu haklardan yararlanmakla kimsenin itibarı zedelenmez, bilakis hem engelli olanın hem de engelliye bakanların hayatları kolaylaşır.

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