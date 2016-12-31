YENİ YILDA NELER DEĞİŞECEK

31 Aralık, 2016

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STUTTGART- Avrupa Birliği ülkelerinde dolaşım ücreti (roaming) kalkıyor. Yani Almanya’da telefon hattı olan biri, Fransa’ya gittiğinde aynı tarifeden konuşabilecek ve internete girebilecek. Tabii bu Almanya içi ücretsiz tarifeniz varsa, bütün Avrupa’yı ücretsiz arayacağınız anlamına da gelmiyor. Eskiden Fransa’ya gittiğinizde Almanya’daki bir numarayı aradığınızda, tarifeniz ücretsiz dahi olsa, yurt dışından arama yaptığınız için ek ücret ödemek zorunda kalırdınız. Ancak yeni düzenlemeyle bu kaldırıldı. Bu düzenleme her ne kadar AB üyesi olmayan Türkiye için geçerli olmasa da, Ege kıyılarına tatile gidenler de Yunanistan şebekelerine bağlanarak, Almanya’daki yakınlarını ek ücret ödemeden arayabilirler.

Taşeron işçilerin hakları

Taşeron işçilerin hakları az da olsa güçlendiriliyor. Taşeron sözleşmeyle bir iş yerinde en fazla 18 ay çalışılabilecek. Bazı istisnalar olmakla birlikte genellikle 9 aylık bir çalışma süresinden sonra ödenen para, ana firma işçilerine ödenen saat ücretiyle aynı olmak zorunda.

Asgari ücret

Asgari ücret, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren saatlik 8,50 avrodan 8,84 avroya yükseltilecek. Almanya’da yaşayan asgari ücret kazanan işçiler de 34 sent artışla saatte 8,84 avro brüt gelir elde edecekler. Ancak saatlik 34 sent zamla marketten bir şişe küçük su bile alınamıyor.

Minijob’lar

Minijob’lar için de asgari ücret yükseltilecek. Ancak buna rağmen çalışanlar aylık 450 avro sınırını geçemeyecek ve daha fazla kazanamayacaklar. Bu durumda çalışma saatleri kısalacak. Minijob olarak çalışan birisi ayda en fazla 50 saat 54 dakika çalışabilecek.

Yeni 50 avrolar

4 Nisan 2017’de yeni 50 avrolar yürürlüğe girecek. Yeni 50 avroların sahtesini yapmak daha zor olacak. Avrupa Birliği Merkez Bankası zaman içerisinde eski 50 avroları piyasadan toplayacak ancak eski 50 avrolar da bu süre içerisinde geçerliliğini koruyacak.

Emekliler

Emekli maaşı alan ama buna rağmen çalışmaya devam eden bir vatandaş, ek ödemeler yaptığı takdirde emeklilik hakkını yükseltecek. Böylelikle yıllık yüzde 9’a kadar emekli maaşı artabilecek.

65 yaşına gelenler 6 ay sonra emekli olabilecek. 2012 yılından beri emeklilik yaşı sürekli olarak artıyor.

Tarım çalışanları

Tarım sektöründe çalışanların yaşlılık garantisi ödemeleri 2017 yılında batı eyaletlerinde 241 ve doğu eyaletlerinde 216 avroya yükseltilecek.

Trafik ışıkları

Trafik ışıklarında, bisiklet sürücülerine özel işaretler yoksa, bisikletlilerin yayalara yönelik ışıkları dikkate almaları gerekiyordu. Ancak yeni yıldan itibaren, kendilerine özel ışık veya işaret olmayan bisiklet sürücüleri, motorlu taşıtların işaretlerini göz önünde bulunduracaklar.

Sağlık kasaları

Sağlık kasaları, yeni yıldan itibaren doktorlarla video üzerinden yapılan görüşmeleri, internet randevularını da karşılayacaklar.

Yasal kenevir kullanımı

Ağır hastalar, doktor onayına bağlı olarak ağrı kesici olarak kenevir kullanılabilecekler. Ancak bunu kullananlar bilimsel bir çalışmaya katılmak zorundalar. Böylelikle uyuşturucunun diğer etkileri de gözlemlenecek.

Deterjanlardaki fosfat oranı

Avrupa Birliği tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, deterjanların içerisindeki fosfat en fazla 0,3 gram olabilecek.

Nafaka

Nafaka ödeyenlerin vergiden düşebileceği miktar yıllık 169 avro artışla 8820 avro olacak. Ayrıca nafaka avansına da zam gelecek.

GEZ

Televizyon vergisi olarak bilinen GEZ ödemelerinden muaf olmalarına rağmen, son 3 yıl içerisinde başvurmayanlar, bu başvuruyu 3 yıl geriye dönük olarak yapabilecekler. Bu durumda 3 yıllık muafiyet hakkının belgelenmesi gerekiyor.

Elektronik eşyaların sınıflandırılması

Elektronik eşyaların elektrik tüketimlerinin sınıflandırılmasında kullanılan A+ , A++ ve A+++ seçenekleri devre dışı bırakılacak. Yeni yılda sadece A ve G sınıfları arası işaretler kullanılabilecek.

Paket üzerindeki bilgiler

Gıda paketlerinin üzerinde enerji, yağ, şeker, protein ve tuz gibi miktarların yazılması gerekiyor.

Sosyal yardım

Sosyal yardıma da zam geldi. Hartz IV alanların hesaplarına ocak ayından itibaren tek kişi için 404 yerine 409 avro yatırılacak.

Çocuk parası

Çocuk parası aylık 2 avro yükseltilecek. Az kazananlar için ek ödeme (Kinderzuschlag) 10 avro artacak.

Yurt dışından gelir

Yurt dışından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi konusunda düzenlemeler yapılacak. Eylül 2017’den itibaren yurt dışından getirilen gelirlerde vergi kaçırmak zorlaşacak.

Bürokrasi

İş yerlerinin şikayetçi olduğu bürokratik uygulamalar azaltılacak 3,6 milyon işverenin yararlanacağı uygulamalarla yılda 360 milyon avro tasarruf edilmesi bekleniyor. Aynı şekilde internet üzerinden yapılabilen işlemler de arttırılacak. Hükümet kağıtlı işlemleri azaltmak istiyor.

Federal hükümetin resmi sitesinde yer alan değişikliklerin Almanca açıklamalarına ve ilgili kanunların tam metinlerine bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/ArtikelNeuregelungen/2017/neuregelungen-januar/2016-12-21-gesetzliche-neuregelungen.html

KAYNAK: Artı49

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