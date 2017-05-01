AVRUPA’NIN YILDIZ ADAYLARI FRANKFURT’TA BULUŞTU..!

FRANKFURT- Türk futbolu ve yarınları adına Avrupa Türk Futbol Birliği (ATFB) geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği “Avrupa’nın Yıldızları” 2017 seçmelerini Frankfurt’ta gerçekleştirdi. Seçmelere Fransa, Belçika ve Almanya’nın çeşitli şehirlerinden yüze yakın genç katılırken ATFB Başkanı Berkant Karlıdağ öncülüğünde Eskişehir Futbol İzleme Komite Başkanı Varol Bülbül, önceden Barcelona Futbol Okulları Direktörlüğü yapan şimdi Antalya Spor Alt Yapı Sorumlusu David Badia, Göztepe’den Tufan hoca, eski Fenerbahçeli futbolcu Cem Karaca, menejer Seyfullah İdris, Fransa Temsilcisi Galip Karayel, Hollanda Temsilcisi Cüneyt Bulman, Bavyera temsilcisi İlker Karadeniz katılarak yetenekli gençleri yakın takibe aldılar. Türk ve Avrupa futbolunda kendilerini kanıtlamak isteyen gençlerimizden 5 ayrı takım oluşturuldu. Mayıs yağmuru altında gençlerimiz sahada kıyasıya rekabet ederek hünerlerini göstermeye çalıştı. 25’er dakikadan iki devre halinde oynanan maçlarda notlar tutularak yetenekli gençler yakın takibe alındı.

1 AĞUSTOS’TA KAPADOKYA’DA KAMP

Seçmelerde başarılı olan futbolcular Türkiye liglerine ve Milli Takım alt yapısına monte edilmek üzere 1 Ağustosta Kapadokya’daki kampa davet edilecek. Kamp biletini kapmak, profesyonelliği giden yola adım atmak isteyen gençlerimizin aileleride en az çocukları kadar heyecanlı olması gözlerden kaçmadı. ATFB Başkanı Karlıdağ, “Frankfurt’taki sahamızın uğruna inanıyoruz. Buradan bir sürü genç yetenekli futbolcularımızı Türkiye profesyonel alt yapılarına kazandırdık. Bugünde inşallah başarılı gençlerimizi seçip himayemiz altına alacağız” dedi. Varol hoca ve David Badia yaptıkları açıklamalarda, “Avrupa’da top koşturan gurbetçi gençlerimizin futbol altyapıları sağlam olduğu için başarı oranları çok yüksek. Futbolda kabiliyet önemli fakat eğitim şarttır. Türk futbolcusu zaten kabiliyetli. Bunun yanında alt yapı eğitiminide aldığında, karakter ve kabiliyet buluşuyor böylece ortayada Mesut Öziller, Hakan Çalhanoğlular, Emre Morlar ve İlkay Gündoğarlar gibi süper yetenekler ortaya çıkıyor” dedi.