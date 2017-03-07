YILDIZ’DAN HESSEN MÜSİAD’A ZİYARET

7 Mart, 2017

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İbrahim Ferah

FRANKFURT – Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Frankfurt’ta gelen eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, MÜSİAD Hessen’i ziyaret etti. Eyaletin işadamları ile biraraya gelen Yıldız yatırımlara aynen devam diyerek son günlerde yaşanan gerilimin iki ülkenin dostluğunu bozmaması gerektiğine işaret etti. Türkiye’de özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında işadamlarına bilgi veren Yıldız “En büyük partnerimiz Almanya ile yaşananlar tabiki hoş değil. Her ülke demokrasinin gereği neyse onu yapmalı. Fakat bu ticaretimizi etkilememeli. İşadamlarımız Almanya ekonomisi için büyük değer. Sizlerden başarılarınızın devamının sürmesini bekliyoruz. Biz Türkiye olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Hessen MÜSİAD Başkanı Musa Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ziyaretinizle bizi onurlandırdınız. Umuyoruz ki bu sıkıntılı günler en kısa sürede son bulur. Türk işadamları ve Avrupalı Türkler Avrupa için önemli bir potansiyel. Ve inanıyoruz ki herkes bunun farkındadır. Türkiye ekonomisinin gelişmesi adına Avrupa’daki MÜSİAD’a önemli görevler düşüyor. Çünkü, teknoloji, iş disiplini, önemli pazar payı burada. Bu sebepten ülkemizin yeni hedeflere ulaşmasında etkin görev almalıyız” dedi. Sadece Türkiye’ye yönelik çalışmalar yapmadıklarını söyleyen Aydın, “Buradaki iş adamlarının dünya çapında iş yapmaları için gerekli desteği sunmaya çalışıyoruz” dedi.

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