YOL ARKADAŞI YOLDAN ÖNCE GELİR

6 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

SİNDELFİNGEN- Sindelfingen DİTİB Ulu Camiinde aile içi sorunlar ve çözümleri konulu bir seminer düzenlendi. Ulu Cami konferans salonunda düzenlenen konferansa tanınmış aile danışmanı Ferhat Aslan katılırken salonu dolduranlar konferansı ilgiyle takip ettiler. Aile Danışmanı Ferhat Aslan, eşler arası iletişim ve sorun çözme yöntemlerini örneklerle anlattı. Aslan, “Bütün aileler hemen hemen benzer sorunlar yaşarlar. Sorunsuz aile olacak diye bir şey yok, önemli olan var olan problemi çözme yöntemleridir. Hayat problem demektir. Dini açıdan da bakarsak imtihan dünyası diyoruz. Öğretmenlerimiz bize problem çözme başarımıza göre puan verdiler. Bizim karnemizdeki notlar bizim problem çözme yeteneğimize göre verilen notlardır. Evrenin yaratıcısı da problem çözme yeteneğimize göre bizi ödüllendirecektir” dedi.

Anne babaların çocuklara yaklaşımlarında iletişimin önemine değinen Ferhat Aslan sözlerini şöyle sürdürdü, “3 yaşına gelmiş bir çocuk anne babasının dilini konuşur. Peki hiçbir anne baba çocuğuna dil öğretti mi? Hayır, kendi kendine görerek duyarak öğrendi. Fakat bundan daha önemli olan bir dil daha vardır ki o dili de biz farkında olmadan çocuklarımıza öğretiyoruz. O çocuklarımız da o dille hayatın içinde özellikle evlenirken aynı dili kullanmak zorunda kalıyorlar. Dolaysıyla Çinlilerin ifadesiyle çocuk eğitimi doğmadan yirmi sene önce başlar. Çocuklarımız bizden konuşma dilini bir de davranış dilini öğrenmiş oluyorlar. Bunlar bilinç altına yerleşir bir ömür boyu devam eder.” Bir yağmur damlası buluttan koptuğu andan itibaren pırıl pırıl tertemizdir durudur ve içilebilirdir. Ancak atmosfer tabakasından geçtikçe zehirli gazlarla muhatap oldukça kirlenmeye başlar. Özünü kaybeder o yağmur damlası yere düştüğünde o yağmur damlasını içmek çokta sağlıklı değildir, diyen Aslan şöyle devam etti Aslan, “Annesinden kopan çocuk pırıl pırıldır bütün davranışları duygu dünyası berraktır art niyet yoktur hiçbir yanlış davranış yapamaz, çocuklar küsme nedir bilmezler fakat evin atmosferinden geçtikçe yavaş yavaş düşüncesi fikir dünyası ruh dünyası ne yazık ki negatif bir şekilde değişir. Çünkü bütün anne babalar iyi niyetlidir. Hiçbir anne baba çocuğuna bilerek zarar vermez dayak atsa bile.” Tecrübeler bize gösteriyor ki, eşiyle mutlu olanlar diğer alanlardaki zorlukları kolay aşmaktadır. Eşi ile sorun yaşayan kişiler ise mutsuz ve huzursuzdurlar. Zira yalnız ve takviyesizdirler. Dünya yolculuğunun sonuna kadar yol arkadaşınız, yol bitiminde ise sonsuza kadar hayat arkadaşınız olacak birinden daha önemli kim olabilir şimdilik sizin için? Yoldan önce gelir yol arkadaşı. Eşinizi seçerken onun birlikte çıkacağınız zor bir yolculukta destekçiniz olacağını unutmayın derim. Eşiniz ya sırtınıza yük olur veya sırtınızdaki yükünüze ortak olur. Allah tarafından vahiy ile beslenen bir Peygamber ne diye eşine müracaat etsin fikir almak için? Çünkü O örnek bir insan olması hasebiyle ümmetine rehber olma derdindedir. ‘Bir insan olarak zor durumda kaldığım zaman eşime müracaat ettiğim gibi siz de eşinizle fikir alışverişi içinde olun’ mesajını vermektedir diye düşünüyorum” dedi

Ulu Cami dernek başkanı Zeki Tekin verdiği bigilendirici konferans için Ferhat Aslan’a teşekkür ederek ilerki günlerde de kendisini misafir etmek istediklerini belirtti.

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