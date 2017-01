YÜKSEK ÖĞRENİME ÖNEM VERELİM

13 Ocak, 2017

Yorum Yok

Muzaffer Çetin-RASTTAT

Öğrenciler, veliler ile vatandaşların eğitim ve kültür konularındaki sorun ve taleplerini dinlemek ve çözüm merkezli istişarelerde bulunmak gayesiyle Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından Rasttat DİTİB Merkez caminde düzenlenen ‘Eğitim, Kültür ve Türk Okul Aile Birliği (TOAB) Derneği Örgütlenmesi’ temalı toplantıya çevre kentlerdeki TOAB temsilcileri ve ilgili eğitim bileşenleri katıldı. Toplantı öncesinde DİTİB Baden Eyalet Birliği Gençlik Teşkilatı üyesi gençlerin ve üniversite talebelerinin bulunduğu toplantıya iştirak eden Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, gençlere seslendiği konuşmasında, hedeflerini ve cesaretlerini güçlendirmeleri telkininde bulundu. Şahsi geleceklerine ve Türk toplumununun istikbaline dönük en etkili yatırımın iyi bir eğitim ve nitelikli bir üniversite diploması olduğunu lakin Türkçe başta olmak üzere, milli, öz kültürümüzü de en iyi şekilde öğrenmeleri gerektiğini kaydeden Gürkan Avcı, konuşmasında şunları söyledi;

BİZ BÜYÜK MİLLETİZ, BÜYÜK DÜŞÜNMELİYİZ!

Almanya’da yarım milyonun üzerinde Türk kökenli ögrenci var. Diğer göçmen gruplarına baktıgımız zaman İspanyol ve Rus göçmenlerin oldukça başarılı, Arap ve Türk göçmenlerin ise lise ve üniversite eğitimine yeterince önem vermediğini ve üzücü oranda başarısız olduğunu görüyoruz. Nitekim Almanya’da liseye giden Türk gençlerinin oranı yüzde 12, üniversiteye giden Türk gençlerinin oranı ise yüzde 3. Almanya’nın geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsak ki istiyoruz birinci önceliği eğitime vermeli ve kesinlikle ama kesinlikle her Türk genci yetenek ve arzusu doğrultusunda muhakkak surette üniversite okumalıdır. Biz Eğitim Ataşeliği olarak her zaman sizin yanınızda en büyük destekçi ve rehber olarak bulunacağız. 60 yılı aşkın süredir Almanya’nın her türlü sorun ve meşakkatini çekmiş, binbir sıkıntılar ve fedakarlıklarla burada ayakta kalma mücadelesi vermiş ve yaşama tutunmuş asil ve necip insanların torunları olarak sizlerin en nitelikli üniversite diplomalarını alarak büyük bir milletin, kadim bir medeniyetin mensupları olduğunuzu göstermenizi ve çekilen cefaların, mahsunlukların karşılığını tüm pozitifliğiyle kazanmanızı bekliyoruz.

TÜRKİYE’DE DE ÜNİVERSİTE OKUYABİLİRSİNİZ!

Arzu eden gençler Türkiye’de de üniversite okuyabilir. Dünya çapında kendini ispatlamış çok başarılı üniversitelerimiz bulunuyor ülkemizde, biliyorsunuz. Türkiye’de üniversite okumak için yabancı öğrencilere bir sınav zorunluluğu yoktur. Biliyorsunuz 2010 yılında bu zorunluluk kaldırıldı. Türkiye’de kimi üniversitelerin yabancı öğrenci seçimi üniversite senatolarına bırakmıştır. Bazı üniversitelerimizin kontenjanları sınırlı olduğu için kendi yabancı uyruklu öğrenci sınavlarını gerçekleştirebiliyorlar. Kimi üniversitelerimiz ise değerlendirme komisyonlarıyla, mülakatlarla ya da sportif, kültürel başarılarla yurtdışından öğrencilerini seçiyorlar. Ama bilin ki Türkiye’de bir üniversite okumak için merkezi sınav zorunluluğu yoktur. Üniversitelerimizin İnternet sayfalarını ziyaret ederek Türkiye’deki yüksek öğrenim imkanlarını araştırmalarınızı ve okumanızı hararetle tavsiye ediyorum.

MESLEK FUARINA MUHAKKAK KATILIN!

Gürkan Avcı konuşmasının sonunda DİTİB Baden Eyalet Birliği Gençlik çalışmalarını tebrik etti. Avcı, 21 Ocak’ta Baden eyaletinde düzenlenecek Uluslararası Meslek Fuarına mutlaka katılmalarını da istedi. Akabinde gerçekleşen eğitim gönüllüleri toplantısında Türkçe Eğitimi ve genel olarak gençlerin mesleki eğitimi ve üniversite eğitimi konusunda yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda herkesin görüş ve taleplerini tek tek dinleyen Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı “Ataşelik olarak Türkçe ve Türk Kültürü dersleri yanısıra mesleki alanda gençlerimizin gelişimi, tercihleri ve daha iyi meslek alanlarına ilgi duymaları, yine ihtiyaç duyulan mesleklerinde tercih edilmesini sağlamakta bizim görevimiz. Almanya’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın hassaten çocuk ve gençlerimizin diline, kültürüne, öz değerlerine bağlı kalarak, özellikle üniversite eğitimine ciddiyetle önem vererek Almanya’daki dil, kültür ve sistemik değerlerine entegre olması daha nitelikli ve sağlıklı olacağı gibi bu hedef hepimizin müşterek hedefi olması gerekir. Bu hedef birliği her iki ülke açısından geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır”. Gürkan Avcı, Rastatt Okul Aile Birliğine destek verilmesini isteyerek, DİTİB Rastatt ve Rastatt Türk Okul Aile Birliğinin ortak çalışması gerektiğini, her iki güzide kuruluşunda Türk Toplumunun geleceği için önemli olduğunu söyledi. Avcı, “Rastatt ve çevresinde bulunan tüm derneklerimizin bu çalışmaya katılması gerekir.” diyerek, Rastatt’ta faaliyet gösteren dernekleri eğitime destek vermeye davet etti.

TÜRKÇE DERSLERİNE ÇOCUKLARIMIZI MUHAKKAK GÖNDERMELİYİZ!

Rastatt DİTİB Başkanı Sebahattin Yaman’ın Rastatt kentinde Türk vatandaşı ve soydaşlarının sayısının diğer bölgelere göre çok daha fazla olduğunu ancak Türkçe derslerinde bu sayının yakalanamadığını; eğitim konusunda Rastatt DİTİB teşkilatı olarak Rastatt Türk Okul Aile Birliğine tam desteğin sunulacağını, Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğrtemenleri ile koordinasyon içinde birlikte çalışacaklarını ifade etti. Gernsbach Türk Okul Aile Birlği başkanı ismail Yaşar, Rastatt kenti ile coğrafi yakınlıktan da dolayı ortak faaliyetlerin düzenleneceği, her iki TOAB ninde yardım kurslarını birlikte düzenleyebileceklerini söyledi. Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı’nın davetiyle toplantıya iştirak eden Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı, yaptığı konuşmada Rastatt Okul Aile Birliğinin mutlaka toplumun geneline hitap edecek bir örgütlenmeye giderek, Alman makamları ile iyi ilişkiler kurması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı 2000 li yıllardan sonra TOAB lerinin zayıflamasına dikkat çekti.

VATANDAŞLARIMIZ KURSLAR İÇİN BİZE BAŞVURSUN!

Rastatt Türk Okul Aile Birliği Başkanı Reyhan Gökçe yapılacak yeni düzenlemeler ile Rastatt gibi Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yerde vatandaşlarımıza daha iyi kaliteli hizmet götürülmesi gereğinin altını çizerek, eğtim gönüllülerini desteğe davet etti. Katılımcılara tek tek teşekkür ederek eğitime en büyük desteğin aileden geleceğini söyleyen, Karlsruhe Eğitim Ataşesi gürkan Avcı, okul başarılarının artırılması amacıyla , Okul Yardım Kurslarının yaygınlaştıracağını söyleyerek OAB nin ihtiyaçlarının Ataşeliğe iletilmesini istedi.

—

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook