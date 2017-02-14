YURTDIŞI BORÇLANMASI KALKIYOR MU?

14 Şubat, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman – STUTTGART

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ayhan Çalışkan gazetemize yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2015-2019 Stratejik Planına göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan veren uygulamaya son verileceğine dikkat çekti. Stratejik Planda, yurtdışı hizmetlere ilişkin borçlanma hakkının yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarının korunması ve ülkeye döviz kazandırılması amacıyla verilmiş olduğunu söyleyen Çalışkan, “ancak bu hakkın sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor, onuncu kalkınma planında da bu durumun sosyal güvenlik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğini zayıflatan faktörler arasında sayıldığına vurgu yapılarak, 2015-2019 döneminde yurtdışı borçlanma uygulamasının gözden geçirileceği belirtilmektedir. Bu plana göre yurt dışı borçlanmasının yasal dayanağını oluşturan 3201 sayılı Kanun önümüzdeki dönemde kaldırılacaktır demektir.” dedi.

BİRAN EVVEL BORÇLANIN!

Birçok söylemlerin dolaştığını vurgulayan Uzman Ayhan Çalışkan, “Bu yüzden yurt dışındaki gurbetçilerimiz bir an önce borçlanma yaparak, yurtdışı sürelerini hizmet olarak saydırmalı, aksi halde 3201 sayılı Kanun yürürlükten kaldırıldığında bu haktan yararlanmaları söz konusu olmayacaktır. Diğer yandan bilindiği üzere Türkiye’de ‘Bireysel Emeklilik’ 45 yaş altı zorunlu hale getirildi ve Yurtdışı Borçlanmasında SGK bireysel Emekliliğe aktarmayı düşünüyor. Peki bu ne anlama geliyor? SGK kapsaıindan çıkarılıp özel şirketlere aktarıldığında Yurtdışı Emeklilik bu şirket veya bankalar doğal olarak kar elde etmek istiyecektir ve dolayısıyla şuan ki ödenen mikatar en az üç veya dört katına çıkması anlamına gelicektir. Yani şuanki fiyatlar iki veya üç katına çıkmış olacaktır.” Şeklinde vatandaşları uyardı.

AVRUPALI TÜRKLER İÇİN 2017’DE NELER DEĞİŞECEK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ayhan Çalışkan, değişiklikleri şöyle sıraladı:

1. Çıkıcak olan yeni kanuna göre SGK-4a kapsamında emekli olabilmek için vatandaşımızın bir kaç gün veya bir kaç hafta çalışması yeterli oluyordu ancak çıkıcak olan yeni tasarıya göre en az 2 ay çalışma şartı getirilicektir.

2. Şu ana kadar yurt dışında yaşayan ve Türkiye’den emekli olan vatandaşımızın sayısı yaklaışk 500 bin kişi ve bunun Türkiye’ye maliyeti yıllık 20 milyar Türk Lirası. Ancak potansiye hak sahibi olup da henüz müracaat etmeyen vatandaşın sayısı 2 bin 500 kişi. Peki ama bunlar neden müracaat etmemişler? Sebep: Bu müracaat etmeyen vatandaşımız, ben çalışıyorum bu yüzden emekli aylığı alamıyacağım. Neden müracaat edip paramı yatırayım düşüncesindeler. Oysaki vatandaşımızın bilmediği çok önemli ayrıntı yurt dışında da çalışmış olsalar dahi emekli aylığı alma haklarına sahiptirler. Çünkü anayasamızın 10. Maddesi ise ne diyor. “Devlet kurumları eşit hak vermek zorundadır.” (Türkiye’deki vatandaşlar emekli olsalarda çalışabiliyorlar) Yani dava açılması halinde çalışıyor olsalar dahi emekli aylığını alma durumu var. Açılan davalarda mahkemeler olumlu karar vermeye başladılar. O yüzden SGK şuan hızlı bir şekilde müracaat etmeyen vatandaşlar, müracaat etmeden 2017 yılında Yurt dışı borçlanmasına son vermek istiyor.

Peki ne yapmak gerekiyor? Biran önce müracaat yapılıp en azından SGK kapsamında kalabilmek için gün satın almak gerekmektedir. En azından dosya girişiniz olmasında kesinlikle fayda var olduğunun altını çizen Ayhan Çalışkan’adan daha geniş bilgi almak için 0711 80 65 66 39 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Veya Poststr. 2 70806 Kornwestheim adrsinden geniş bilgi alabilirsiniz.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

