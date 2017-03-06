ZORLUKLARI TEKER TEKER AŞACAĞIZ

6 Mart, 2017

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İbrahim Ferah

KELSTERBACH – AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Konunuzu komşunuzu ülkemizin geleceği için mutlaka sandık başına götürelim. Mutlaka onlarla beraber oy kullanalım ve evet mührüyle beraber Türkiye’nin önünü açmış olalım. 15 Temmuzları bir daha yaşanmaz hale getirelim.” dedi. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Grosskrotzenburg kasabasındaki ilk salonun belediye tarafından iptal edilmesinin ardından Almanya’nın Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach kasabında AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından başka bir salonda düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Yıldız, programa katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selam ve sevgilerini iletti. Türkiye’nin çok önemli bir yol ayrımında olduğuna dikkati çeken Yıldız, “Biz kurulduğumuzdan bu yana AK Parti olarak hiçbir zaman gerilimin gerekçesi olmadık. Ne komşularımızla, ne dostlarımızla ne de ilişkide bulunduğumuz ülkelerle. Bundan sonra da olmayacağız. Hiçbir zaman tedirgin olmayın ümitsiz olmayın.” diye konuştu. Yıldız, 2001 yılında dünyada ekonomik anlamda işlerin yolunda olduğu bir dönemde Türkiye’de kriz yaşadığını ve o krizde çok önemli bir MİKTARDA para kaybettiğini ifade ederek ancak AK Parti iktidarının ardından Türkiye’nin bir çok sektörde bir çok ülkenin kıskanabileceği değerlere kadar ulaştığını kaydetti.

Referandum toplantılarının iptal edilmesine de değinen Taner Yıldız, şöyle devam etti: “Zorluklara rağmen bunları aşmasını bileceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz ülkeyle de şeffaflaklıkla beraber biz bunu çözeceğiz bundan yana kaygılanmayın. Taraflar birbirinin hukukuna riayet ettiği sürece ki ben bunun böyle olacağına inanıyorum hiçbir şekilde yaşadığımız sıkıntılar kalmayacaktır, bunlar izole olacaktır. Hiçbir şekilde tedirginlik duymayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, bakanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın ve bu davaya gönül veren bütün kardeşlerimizin bu hassasiyetleri dikkat ettiğine bu hassasiyetle beraber bulunduğuna hiçbir şekilde tereddüt etmeyin. İnşallah Dışişleri Bakanımız da geldiğinde bu konuları mevkidaşıyla enine boyuna görüşecek ve bir çözüme bağlayacak aynen şu anda bizim burada toplandığımız ve birbirimize hemhal olup birbirimizi daha iyi anlamaya çalıştığımız ortamda olduğu gibi.” Terör sorununa da değinen Yıldız, “Şu anda dünyanın başına bela olan ve Türkiye’nin büyümesine, gelişmesine ve ilerlemesine engel koymaya çalışan terör örgütlerine karşı işbirliği içerisnde olalım dedik. Terör yalnızca bir partinin ualnızca bir ülkenin sıkıntısı değildir. Terör bugün dünyanın başına bela olmuş, din, diyanet ayrımı, millet ayrımı, ırk farkı gözetmeksizin dünyanın başına musallat olmuş büyük bir beladır. Bundan inşallah hep beraber kurtulacağız.” şeklinde konuştu.

-15 Temmuz darbe girişimi

15 Temmuz’da Türkiye’nin sıradışı bir hadiseyle karşı karşıya kaldığını belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Türkiye’nin Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 65 tane hükumetinin ömrünün ortalama 16 ay hatta bizim iktidarlarımızı çıktığımızda bu ömrün 12 aya kadar düştüğünü görüyoruz. İçinde bulunduğumuz sektörde nükleer anlaşmaları yaparken 18-19 aylık bir müzakere zamanı gerekiyor. Nasıl olacak da ömrü 12 ay olan bir hükumet buna karar verecek. Ömrü vefa etmediği için bundan önce de karar veremediler. Bu ülkenin idaresine konan güçlü irade ancak başta Sayın Cumhurbakanımızın başbakanlık yaptığı dönem de dahil olmak üzere omurgası yapısı sağlam şekliyle bu günlere geldi. Ve AK Parti Türkiye’de istikrarın en önemli güvencesi oldu. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.”

-“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı vermeyiz ve yedirmeyiz.”

Taner Yıldız, FETÖ’ye ilişkin de açıklamalarda bulundu. “15 Temmuzla beraber bizim ufkumuzdaki insan tipini değiştirdiler” diyen Yıldız, sözlerine şöyle sürdürdü: “İki mümin, iki müslüman tanıştığında biri diğeriyle ilgili suizanda bulunamaz. Birbirin egüvenmek durumundadır ama ama bugün takiyyenin her türlü iftiranın olduğu bir 15 Temmuzla karşılaştık. Bunun aynısını 1960’na Menderes’e uyguladılar. O anki vatandaşımız o mecali kendisinde bulamadı ve Menderes’i aldılar götürdüler. Ama biz kurucu gemel başkanımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı vermeyiz ve yedirmeyiz.”

-“Bahçeli’nin başına tuğla düşmedi”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin referanduma destek vermesinin bazı ülkücü kesim tarafından eleştirildiğini aktaran Yıldız, “Bir kısım ülkücü kardeşlerimiz şu soruyu soruyorlar. Sayın Bahçeli’nin başına tuğlamı düştü de bu kararını değiştirdi. Hayır. Sayın Bahçeli’nin başına tuğla düşmedi ama 15 Temmuz’da Ankara’nın başına sizin verdiğiniz vergilerle uçaklardan bomba düştü.” dedi. Taner Yıldız, vatandaşlara referandumda oy kullanması çağrısında bulunarak, sözlerini “Konumuzu komşunuzu ülkemizin geleceği için mutlaka sandık başına götürelim. Mutlaka onlarla beraber oy kullanalım ve evet mührüyle beraber Türkiye’nin önünü açmış olalım. 15 Temmuzları bir daha yaşanmaz hale getirelim Allah’ın izniyle.” şeklinde tamamladı.

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